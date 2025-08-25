Melissa Klug parcha a Janet Barboza por pensión de sus hijos con Farfán: "Diste una mala información"

Melissa Klug volvió a encender la mañana de "América Hoy" con un inesperado cruce de palabras con Janet Barboza. La empresaria chalaca no dudó en responderle a la conductora luego de que esta asegurara que ella pedía una pensión para sus hijos hasta los 28 años.

Melissa Klug encara a Janet Barboza por pensión de Jefferson Farfán

La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug estuvo de invitada esta mañana en el programa "América Hoy". En eso, la conductora Janet Barboza señaló que sentía a la chalaca incómoda con ella.

"Siento que Melissa está molesta conmigo", comentó en pleno programa, recordando que hace unos días mencionó que Klug habría solicitado a Jefferson Farfán una pensión hasta los 28 años de sus hijos, además de exigir la suma de 43 mil soles.

Melissa no se quedó callada y de inmediato aclaró el tema. La empresaria encaró a Janet Barboza por "haber dado una mala información" sobre la pensión que exige a Jefferson Farfán.

"Es una mala información que has dado, no es un mal comentario. Tú puedes opinar y comentar lo que quieras y lo voy a respetar porque es tu opinión. Pero lo que te quiero aclarar es que has dado una mala información. Yo nunca dije precios ni montos. Tú los has dado no sé de dónde. No es la realidad, para nada, y tampoco dije que quería pensión hasta los 28 años, eso es totalmente falso", respondió tajante.

La popular "Rulitos" no se quedó atrás y explicó de dónde salió la versión. La conductora explicó que replicó lo que escuchó decir a su abogado en otro medio.

"Esta es una información que está en YouTube, es un reportaje que te han hecho en otro medio", señaló Janet, dando a entender que solo estaba repitiendo lo que escuchó en una entrevista previa.

Sin embargo, Melissa insistió en que se trataba de datos manipulados, porque esa información no era cierta. Ante eso, Janet trató de suavizar las cosas.

"Lo han cortado, la han editado. No se puede hablar de montos porque los que mencionaste son exorbitados", aseguró la ex de Jefferson Farfán. "Porque lo da un periodista para empezar, yo me basé en esas preguntas. Pero si hay que aclararlo, lo hacemos", dijo Janet.

Melissa y Janet se dan el "abrazo de la paz"

Pese al tenso momento, todo terminó con un gesto de reconciliación. Melissa recalcó que no estaba molesta con Janet, simplemente quiso dejar en claro la situación. Janet, sorprendida, valoró el gesto y hasta lanzó una propuesta en tono de broma.

"Yo no estoy molesta", dijo Melissa mientras se levantaba para darle un abrazo y un beso frente a cámaras. "Me parece maduro que venga al programa y diga: 'Janet, te equivocaste'. Papá Armando, ¿no te gustaría hacer un programa de sábados con Melissa y conmigo? Lo dejo ahí", comentó Janet entre risas.

Melissa Klug y Janet Barboza hacen las paces. (América Hoy)

En conclusión, el cruce entre Melissa Klug y Janet Barboza dejó claro que en la televisión los malentendidos se resuelven cara a cara. Aunque al inicio parecía un enfrentamiento fuerte, todo terminó en un abrazo que calmó las aguas. Melissa fue directa: nunca habló de cifras millonarias ni de pensión hasta los 28 años, y su único objetivo fue aclarar lo que considera información falsa.