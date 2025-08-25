RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡La cuadra en vivo!

Melissa Klug parcha a Janet Barboza por pensión de sus hijos con Farfán: "Diste una mala información"

Melissa Klug encaró a Janet Barboza y aclaró que nunca habló de cifras ni de pensión hasta los 28 años para los hijos de Jefferson Farfán.

Melissa Klug encara a Janet Barboza en vivo.
Melissa Klug encara a Janet Barboza en vivo. (Composición Karibeña)
25/08/2025

Melissa Klug volvió a encender la mañana de "América Hoy" con un inesperado cruce de palabras con Janet Barboza. La empresaria chalaca no dudó en responderle a la conductora luego de que esta asegurara que ella pedía una pensión para sus hijos hasta los 28 años.

Melissa Klug encara a Janet Barboza por pensión de Jefferson Farfán

La expareja de Jefferson Farfán, Melissa Klug estuvo de invitada esta mañana en el programa "América Hoy". En eso, la conductora Janet Barboza señaló que sentía a la chalaca incómoda con ella. 

"Siento que Melissa está molesta conmigo", comentó en pleno programa, recordando que hace unos días mencionó que Klug habría solicitado a Jefferson Farfán una pensión hasta los 28 años de sus hijos, además de exigir la suma de 43 mil soles.

Melissa no se quedó callada y de inmediato aclaró el tema. La empresaria encaró a Janet Barboza por "haber dado una mala información" sobre la pensión que exige a Jefferson Farfán.

"Es una mala información que has dado, no es un mal comentario. Tú puedes opinar y comentar lo que quieras y lo voy a respetar porque es tu opinión. Pero lo que te quiero aclarar es que has dado una mala información. Yo nunca dije precios ni montos. Tú los has dado no sé de dónde. No es la realidad, para nada, y tampoco dije que quería pensión hasta los 28 años, eso es totalmente falso", respondió tajante.

Melissa Klug le responde a quienes la acusan de vivir de la pensión de sus hijos: "Me dicen mantenida"
Lee también

Melissa Klug le responde a quienes la acusan de vivir de la pensión de sus hijos: "Me dicen mantenida"

@riclatorrez 25.08/10: #MelissaKlug y #JanetBarboza se pelean en vivo por mala información . #jeffersonfarfan #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

La popular "Rulitos" no se quedó atrás y explicó de dónde salió la versión. La conductora explicó que replicó lo que escuchó decir a su abogado en otro medio.

"Esta es una información que está en YouTube, es un reportaje que te han hecho en otro medio", señaló Janet, dando a entender que solo estaba repitiendo lo que escuchó en una entrevista previa.

Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pensión para sus hijos hasta los 28 años, revela Janet Barboza
Lee también

Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pensión para sus hijos hasta los 28 años, revela Janet Barboza

Sin embargo, Melissa insistió en que se trataba de datos manipulados, porque esa información no era cierta. Ante eso, Janet trató de suavizar las cosas.

"Lo han cortado, la han editado. No se puede hablar de montos porque los que mencionaste son exorbitados", aseguró la ex de Jefferson Farfán. "Porque lo da un periodista para empezar, yo me basé en esas preguntas. Pero si hay que aclararlo, lo hacemos", dijo Janet.

Melissa y Janet se dan el "abrazo de la paz"

Pese al tenso momento, todo terminó con un gesto de reconciliación. Melissa recalcó que no estaba molesta con Janet, simplemente quiso dejar en claro la situación. Janet, sorprendida, valoró el gesto y hasta lanzó una propuesta en tono de broma.

 "Yo no estoy molesta", dijo Melissa mientras se levantaba para darle un abrazo y un beso frente a cámaras. "Me parece maduro que venga al programa y diga: 'Janet, te equivocaste'. Papá Armando, ¿no te gustaría hacer un programa de sábados con Melissa y conmigo? Lo dejo ahí", comentó Janet entre risas.

Melissa Klug y Janet Barboza hacen las paces. (América Hoy)
Melissa Klug y Janet Barboza hacen las paces. (América Hoy)

En conclusión, el cruce entre Melissa Klug y Janet Barboza dejó claro que en la televisión los malentendidos se resuelven cara a cara. Aunque al inicio parecía un enfrentamiento fuerte, todo terminó en un abrazo que calmó las aguas. Melissa fue directa: nunca habló de cifras millonarias ni de pensión hasta los 28 años, y su único objetivo fue aclarar lo que considera información falsa.

Temas relacionados 28 años encara hijos Janet Barboza Jefferson Farfán karibeña Melissa Klug Pensión

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

Bryan Torres habría sido captado bailando con otra mujer en medio de la pelea de Samahara y Youna

Maju Mantilla habría engañado a Gustavo Salcedo, según productora: "Dicen que con un compañero"

últimas noticias
Karibeña