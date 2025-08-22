Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pensión para sus hijos hasta los 28 años, revela Janet Barboza

Melissa Klug vuelve a estar en el ojo de la tormenta tras revelarse los pedidos que habría hecho a Jefferson Farfán en la conciliación que ambos tendrán este martes 26 de agosto. Según Janet Barboza, la empresaria exige que la pensión de sus hijos no solo cubra lo básico, sino que se extienda hasta que ellos tengan 28 años.

Melissa Klug pediría pensión a Farfán hasta los 28 años de sus hijos

Una conciliación con mucha expectativa. Melissa Klug y Jefferson Farfán se volverán a ver las caras en una segunda cita de conciliación el martes 26 de agosto. La influencer reveló la fecha de la reunión en una conversación con "América Hoy".

"El lunes voy a estar en tu programa y vamos a conversar, porque justo es un día antes de mi citación", dijo Melissa Klug a la salida de su entrevista en "Esta Noche".

La "Blanca de Chucuito" busca que el monto de la pensión aumente, ya que sus hijos ahora son adolescentes y sus gastos han crecido. Janet Barboza fue quien soltó la bomba en "América Hoy".

"Melissa Klug lo que cuenta es a través de su abogado... Lo que está pidiendo Melissa Klug es que se reconozca la manutención a sus hijos hasta los 28 años, es decir, hasta que terminen de estudiar", reveló sorprendiendo a todos.

¿Un pedido exagerado? Según el testimonio compartido por Janet, Melissa considera que los 43 mil soles que recibe actualmente no son suficientes. El monto se fijó cuando sus hijos tenían entre 3 y 7 años, pero ahora la situación es distinta.

"Hay un trascendido de que los 43,000 soles que le pasaría Jefferson Farfán no le alcanzan porque dice: 'Esa conciliación la tuvimos cuando mis hijos tenían entre 3 y 7 años. Hoy mis hijos son adolescentes, están más grandes y gastan más'", contó Janet que habría sido el argumento de la empresaria.

El pedido generó opiniones divididas en el set. Para algunos era entendible, pero otros lo calificaron como un exceso.

Opiniones divididas sobre situación de Melissa y Jefferson Farfán

Janet Barboza, Ethel Pozo y Valeria Piazza comentaron la aparente exigencia de la madre de los hijos de Jefferson Farfán al exfutbolista. Las conductoras debatieron por qué estaría pidiendo el monto y si es exagerado o no.

"Me parece que la ley te dice que si el joven termina la secundaria y quiere seguir una carrera universitaria la pensión se prolonga, pero no sé si hasta los 28, porque la carrera la acabas a los 23 o 24 años salvo que estudies medicina", señaló Ethel Pozo. Valeria Piazza comentó que cubrir incluso maestrías no sería justo: "Cuando tú ya estás en una maestría, en un doctorado, es porque ya tienes un trabajo. Entonces cada uno se paga su maestría".

Mientras tanto, Janet lanzó un comentario picante con respecto a las exparejas de Farfán. Señaló que las mediáticas Darinka Ramírez y Melissa Klug con el dinero que le piden podrían obtener mucho dinero del exjugador. Por su lado, Ethel Pozo reflexionó que quizá el monto es un exceso.

"Yo creo que entre Darinka y Melissa Klug van a desplumar a Jefferson Farfán más que gallinazo", soltó Janet Barboza entre risas. "Así es, pero hay que cubrir los gastos básicos, la educación, por supuesto, la salud. Pero ya el otro ya creo que es un exceso", sentenció Ethel.

¿Qué es justo y qué no? El debate quedó abierto, pues todos coincidieron en que Jefferson debe cubrir lo básico: salud, educación y alimentación. Sin embargo, pidieron poner un límite.

En definitiva, el martes 26 de agosto será clave para definir si Jefferson Farfán acepta o no las condiciones de Melissa Klug para la pensión de sus hijos. Mientras tanto, la empresaria no daría marcha atrás, pues sus pequeños merecen lo mejor.