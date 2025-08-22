Pamela Franco asegura que nunca tuvo problemas con nadie: "¿Me han escuchado alguna indirecta?"

Pamela Franco acaparó titulares tras haber abandonado una entrevista con Rebeca Escribens. En algunos programas, se habló de que, en otros momentos, no habría querido cruzarse con Paul Michael ni con Ric La Torre. Sin embargo, la cantante salió al frente y aclaró que no tiene problemas con nadie.

Pamela Franco dice que no manda indirectas y respeta a artistas

Pamela Franco vuelve a estar en la boca de todos tras abandonar el set de televisión donde iba a ser entrevistada por Rebeca Escribens. Además, corrieron rumores de que no quiso cruzarse ni con Paul Michael ni con el creador de contenido Ric La Torre en otras ocasiones. Pero la cantante no se quedó callada y dejó las cosas claras.

En una entrevista con "La Noche Habla", Pamela aseguró que no tiene ningún problema con nadie del medio. Señaló que todo lo que se dice son solo especulaciones.

"Yo nunca he tenido problema con nadie. ¿Ustedes me han escuchado decir a mí alguna indirecta? ¿Meterme con alguien? No. Entonces yo puedo trabajar tranquila en cualquier lugar, con cualquier artista. Yo respeto a los artistas, a todos, porque yo espero lo mismo", dijo firme.

Con estas palabras, la cumbiambera dejó claro que no le interesa pelear con nadie y que su enfoque está en seguir trabajando.

Ric La Torre comenta

Sin embargo, Ric La Torre no dudó en responder. Según contó en el mismo programa, él se enteró en vivo de que Pamela había pedido que no estuviera presente durante su entrevista.

"A mí personalmente me gustan las canciones de Pamela Franco. Yo bailo sus canciones. No comparto las actitudes que tiene para con la prensa porque siento que solamente va a los lugares en donde la tratan bien o donde puede no responder", comentó el periodista.

Tilsa Lozano argumentó que muchos artistas hacen lo mismo; es decir, solo dan entrevistas donde se siente cómodos. Ric reconoció que esa manera de actuar es muy válida. Sin embargo, expresó que no está de acuerdo con que saquen gente para dar una entrevista. Reveló que Pamela ni siquiera lo habría saludado al cruzarse con él en el canal.

"Literalmente Pamela salió, entraba al set y pasó detrás mío, ni siquiera saludó. Pero ahí yo no tengo la culpa. ¿Para qué le hace caso el productor? ¿Para qué le hace caso Carlos?", agregó.

¿Evitando preguntas incómodas? Ric aseguró que su intención era hacerle preguntas que tenía pendientes. Sin embargo, Pamela habría preferido evitar la situación.

"Tienes mucho talento, Pamela, como para esas actitudes. Eres muy talentosa y no lo hagas", recomendó en vivo.

Lo cierto es que Pamela Franco insiste en que no tiene problemas con nadie y que no guarda rencores, mientras que algunos en la prensa la critican por elegir en qué espacios hablar. Por ahora, la cumbiambera asegura que seguirá trabajando tranquila, enfocada en su música y sin hacer indirectas.