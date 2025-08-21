Pamela Franco aclara tras abandonar entrevista con Rebeca Escribens: "No tengo nada con nadie"

Pamela Franco se convirtió en noticia luego de no presentarse a una entrevista pactada con el programa "Más Espectáculos", donde la encargada de conducir fue Rebeca Escribens. De inmediato, comenzaron los rumores de que Pamela habría abandonado el canal por incomodidad hacia la conductora, debido a los comentarios que en el pasado hizo sobre su relación con Christian Cueva. La cantante salió a explicar todo.

Pamela Franco tras abandonar entrevista con Rebeca Escribens

La cantante Pamela Franco se convirtió en tema de conversación en todos los programas de espectáculos luego de no presentarse a una entrevista pactada con "Más Espectáculos", donde la conductora a cargo era Rebeca Escribens.

La situación levantó sospechas, ya que muchos recordaron los comentarios que en el pasado hizo Rebeca sobre la relación de Pamela con Christian Cueva y el enfrentamiento que tuvo con Pamela López.

Pamela Franco no dudó en aclarar el motivo de su ausencia. Frente a las cámaras de "América Espectáculos" explicó por qué abandonó el set de televisión antes de su entrevista con Rebeca Escribens.

"Pasé un inconveniente personal, pero bueno, todavía ahí estoy, son cosas que pasan", dijo de manera tranquila. La reportera fue directa y le preguntó si había algún problema con Rebeca, a lo que Pamela contestó: "No, no tengo nada con nadie, estoy tranquila".

Más tarde, en "América Hoy", reveló que todo se trató de un tema de salud. La cantante mencionó que se encontraba algo convaleciente.

"No es algo personal, de salud, pero todo bien, de verdad. Incluso miren mi cara, estoy convaleciente. El tema de espectáculos siempre va a generar un montón de cosas. Yo estoy paz y amor, trabajando. No tengo nada contra nadie", recalcó.

¿Molesta con Rebeca? El programa "América Hoy" dejó entrever que Pamela habría estado incómoda con la idea de ser entrevistada por Rebeca Escribens. Sin embargo, la cantante volvió a ser clara y negó tener algo en contra de la conductora.

"(¿Nada contra Rebeca Escribens?) No, todo bien con todo el mundo. Yo la verdad que no tengo nada contra nadie. Vivo mi vida tranquila y punto, nada más", afirmó, descartando cualquier enfrentamiento.

La respuesta de Rebeca Escribens

Lejos de quedarse callada, Rebeca Escribens también respondió a las especulaciones. La conductora aseguró que no tiene nada en contra de Pamela y explicó la razón de sus comentarios en el pasado.

"Yo creo que en algún momento quizá he emitido una opinión que no te ha gustado o te ha incomodado, pero lo que yo opino es en base a lo que ustedes publican y hacen público. No tengo nada contra ti, solo opino en base a la situación, que incluso se viene dando hasta la fecha", señaló en vivo.

Con estas declaraciones, quedó claro que no hay problemas entre ellas. Pamela Franco asegura que todo fue un tema personal y de salud, mientras que Rebeca remarca que sus opiniones se basan en lo que los propios protagonistas muestran en redes sociales.

En conclusión, todo parece indicar que la supuesta rivalidad entre Pamela Franco y Rebeca Escribens solo fue un malentendido alimentado por la especulación. La cantante se enfoca en su carrera y la conductora deja en claro que no guarda rencores. El tiempo dirá si estas declaraciones son verdad y si finalmente sucede un encuentro televisado entre ambas artistas.