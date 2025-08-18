Pamela Franco reafirma su relación Cueva y anuncia visita a Ecuador: "Voy a colgar foto para que dejen de hablar"

Pamela Franco volvió a ser noticia tras los rumores de distanciamiento con Christian Cueva, luego de que Pamela López denunciara que el futbolista habría intentado contactar a su pareja, Paul Michael, mediante un intermediario. La cantante decidió poner fin a las especulaciones y dejó claro que su vínculo con Cueva se mantiene sólido, además de revelar que pronto viajará a Ecuador para visitarlo.

Pamela Franco confirma que visitará a Cueva en Ecuador

Durante una reciente emisión del programa "Ponte en la Cola", Pamela Franco fue abordada antes de una presentación, donde fue consultada sobre los rumores que señalaban una supuesta separación con Christian Cueva. La artista respondió con firmeza y explicó cómo maneja su vida privada.

"Estamos bien tranquilos, obviamente él en lo suyo y yo en lo mío, cada uno tiene que dar ahorita una prioridad. Buscamos la manera de vernos y no estoy publicando cosas porque es mi vida privada y así lo quiero manejar. Mejor que nunca podría ser si estamos juntos, que es lo ideal para todas las parejas. Ahora nuestra vida es así y listo", señaló la cantante, reafirmando la estabilidad de su vínculo.

Además, Pamela confirmó que próximamente viajará a Ecuador para encontrarse con Cueva y bromeó sobre la posibilidad de subir fotos de su visita para poner fin a los rumores que circulan en redes sociales.

"De todas maneras, si no como. Obvio él tiene que venir y yo voy a ir, voy a subir una foto para que dejen de hablar ya", comentó entre risas, mostrando su disposición a mantener transparencia sin perder su estilo relajado.

Pamela Franco rompe su silencio. pic.twitter.com/hVN0QOdbQk — VAMN (@VictorAlfr33625) August 18, 2025

Pamela Franco aclara su vínculo con Vanessa Pumarica

Otro tema que llamó la atención en los últimos días fue la supuesta ruptura de la amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica, quien ha sido una de sus amigas más cercanas. Ante esta versión, la cantante aclaró que no existe ningún problema entre ellas.

"Todo bien, yo no sé la verdad qué está pasando. (¿Acabó tu amistad con Vanessa Pumarica?) No, yo no sé de dónde me sacan cosas, la verdad. Yo estoy pasando un momento de trabajo enfocado en mis cosas, de verdad no tengo nada que decir", señaló la artista.

Franco reconoció que ambas han estado un poco distanciadas debido a temas laborales, lo que les ha impedido conversar como antes. No obstante, dejó en claro que no hay conflictos de fondo y que las percepciones externas pueden generar interpretaciones equivocadas.

"Lo que pasa es que cada uno está en sus cosas, eso sí es verdad, y no ha habido oportunidad de conversar. Creo que ella no sabe lo que yo siento ni lo que pasó, y de repente por lo que ha visto, como mucha gente que ve cosas y saca sus propias conclusiones, pero más allá de eso no hay nada", afirmó.

Con estas declaraciones, Pamela Franco desmiente los rumores sobre su relación con Christian Cueva y aclara que su vínculo con Vanessa Pumarica permanece intacto. La cantante reafirma que prioriza su privacidad y su carrera, mientras mantiene una relación estable con el futbolista, a la espera de su próximo reencuentro en Ecuador.