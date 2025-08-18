Pamela Franco niega que haya borrado fotos con Christian Cueva : "Evidentemente mentira"

Pamela Franco volvió a estar en el centro de la atención mediática tras los rumores de distanciamiento con Christian Cueva, luego de que Pamela López denunciara que el futbolista habría intentado contactar a su pareja actual, Paul Michael, mediante un intermediario. Las especulaciones aumentaron en redes por la supuesta eliminación de fotos del jugador en las cuentas de la cantante, lo que llevó a Franco a dar la cara y aclarar la situación.

Pamela Franco niega haber borrado fotos con Christian Cueva

Durante una reciente emisión del programa "Ponte en la Cola", Pamela Franco fue abordada antes de una presentación el fin de semana. La intérprete respondió con firmeza a las versiones que señalaban que había retirado imágenes con Christian Cueva de su cuenta oficial.

"¿Qué fotos?, ¿qué fotos he tenido? Chicos, están equivocados, no sé de dónde han sacado esa información porque yo en Instagram no he puesto fotos con Christian. Tengo TikToks y mis TikToks están ahí. No sé de dónde viene esa información, evidentemente mentira", expresó la artista.

Además, la cantante aseguró que ambos se encuentran tranquilos, aunque cada uno está enfocado en sus respectivas prioridades. Franco insistió en que no publicar contenido con el futbolista no significa un problema en la relación, sino una manera de preservar su vida personal.

"Estamos bien tranquilos, obviamente él en lo suyo y yo en lo mío, cada uno tiene que dar ahorita una prioridad. Buscamos la manera de vernos y no estoy publicando cosas porque es mi vida privada y así lo quiero manejar. Mejor que nunca podría ser si estamos juntos, que es lo ideal para todas las parejas", explicó la cantante.

Pamela Franco rompe su silencio. pic.twitter.com/hVN0QOdbQk — VAMN (@VictorAlfr33625) August 18, 2025 : Génesis Tapia sorprende al compartir en sus redes un ramo de rosas con un peculiar mensaje de esposo, Kike Márquez : Génesis Tapia sorprende al compartir en sus redes un ramo de rosas con un peculiar mensaje de esposo, Kike Márquez

Pamela Franco aclara su vínculo con Vanessa Pumarica

Otro tema que llamó la atención en los últimos días fue la supuesta ruptura de la amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica, quien ha sido una de sus amigas más cercanas. Ante esta versión, la cantante aclaró que no existe ningún problema entre ellas.

"Todo bien, yo no sé la verdad qué está pasando. (¿Acabó tu amistad con Vanessa Pumarica?) No, yo no sé de dónde me sacan cosas, la verdad. Yo estoy pasando un momento de trabajo enfocado en mis cosas, de verdad no tengo nada que decir", señaló la artista.

Franco reconoció que ambas han estado un poco distanciadas debido a temas laborales, lo que les ha impedido conversar como antes. No obstante, dejó en claro que no hay conflictos de fondo y que las percepciones externas pueden generar interpretaciones equivocadas.

"Lo que pasa es que cada uno está en sus cosas, eso sí es verdad, y no ha habido oportunidad de conversar. Creo que ella no sabe lo que yo siento ni lo que pasó, y de repente por lo que ha visto, como mucha gente que ve cosas y saca sus propias conclusiones, pero más allá de eso no hay nada", afirmó.

Pamela Franco dejó en claro que su relación con Christian Cueva no atraviesa una crisis, pese a las especulaciones mediáticas. La cantante reafirmó que prefiere mantener su vida privada lejos de las redes sociales, al mismo tiempo que se enfoca en su carrera artística.