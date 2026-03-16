Deysi Araujo revela que promotor Jhon Leyva sufría extorsiones antes de su muerte: "Él huyó a España"

La muerte del promotor Jhon Leyva, ocurrida el domingo en los exteriores del local Imperial de Pro, generó conmoción en el mundo del espectáculo y la música folclórica. El crimen provocó indignación y varios testimonios sobre sus últimas horas. Entre ellos, la exvedette Deysi Araujo afirmó haber tenido una relación cercana con el empresario.

Deysi Araujo recuerda su relación laboral con Jhon Leyva

Durante su participación en el programa América Hoy, Deysi Araujo no ocultó su tristeza al referirse al asesinato del empresario. Según contó, ambos habían trabajado juntos recientemente en eventos relacionados con la música folclórica, lo que fortaleció su cercanía profesional.

"Estoy con una tristeza tremenda, con el corazón roto. Hace poquito, en el mes de enero, yo estuve trabajando con él", expresó con evidente pesar.

La artista también sorprendió al revelar que Jhon Leyva habría enfrentado una situación complicada debido a amenazas y extorsiones que, según indicó, comenzaron entre los años 2023 y 2024. De acuerdo con su testimonio, el promotor se vio obligado a abandonar el país temporalmente por temor a represalias.

"El pagaba cupos y lo venían amenazando desde el 2023 y 2024, si no me equivoco. Él huye para España por tres meses porque tiene su familia allá, pero él amaba el folclor y es por eso que se vino", relató Araujo.

Sus declaraciones reflejan el clima de inseguridad que, según varios artistas, afecta a quienes organizan eventos musicales en el país.

@rkt696 Florcita Guerrero se quiebra por muerte de Jhon Leyva en América Hoy ♬ sonido original - rkt696

Las extorsiones que habría sufrido el promotor

Deysi Araujo también señaló que el promotor no solo enfrentaba amenazas de una sola organización criminal. Según explicó, Leyva habría recibido llamadas de distintos números y presiones provenientes de varias bandas dedicadas a la extorsión.

"El decía que recibía llamadas de diferentes teléfonos y que pagaba cupos, pero al mismo tiempo habrá recibido amenazas de otras bandas también", afirmó.

La exvedette incluso mencionó que el empresario habría llegado a pagar hasta 20 mil soles para evitar ataques o represalias. Sin embargo, a pesar de esos pagos, las intimidaciones habrían continuado, lo que evidenciaría la complejidad del problema de extorsión que afecta a empresarios y promotores de eventos.

Ante esta situación, Deysi Araujo hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas firmes frente a la creciente inseguridad. Asimismo, pidió justicia para el promotor y exhortó a la ciudadanía a reflexionar sobre las decisiones políticas que podrían influir en la lucha contra la criminalidad.

"Pedir justicia, que las autoridades hagan algo. No es justo que el Perú se esté desangrando. Pedimos justicia y cuando vamos a votar elijamos un buen presidente", manifestó.

El asesinato de Jhon Leyva generó indignación y tristeza en el mundo del espectáculo, donde era conocido como promotor de eventos. Testimonios como el de Deysi Araujo revelan amenazas y extorsiones que rodeaban su trabajo. Mientras avanzan las investigaciones, artistas y colegas exigen justicia y medidas firmes ante la violencia.