'Prima' de Tinelli desliza que Milett habría influido en crisis económica del argentino: "Le hizo macumba"

Mimi Alvarado, conocida como la 'prima' de Marcelo Tinelli, volvió a encender la polémica en la televisión argentina con nuevas declaraciones sobre Milett Figueroa. Esta vez, no solo la relacionó con una supuesta "macumba", sino que también dejó entrever que la modelo peruana habría tenido algún papel en la crisis económica que atraviesa el conductor.

'Prima' de Tinelli acusa de "macumba" a Milett

Mimi Alvarado, conocida como la 'prima' de Marcelo Tinelli, lanzó fuertes comentarios contra Milett Figueroa y volvió a relacionarla con supuestos temas de "macumba". En el programa "La Mañana con Moria", donde se habló sobre la estadía de la modelo peruana en Buenos Aires durante su participación en el reality "Bailando".

En medio de la conversación, salió a la luz el tema del departamento donde habría vivido Milett mientras estaba en Argentina. Se mencionó que Milett Figueroa habría vivido en un inmueble ubicado en el barrio de Recoleta, una de las zonas más conocidas de Buenos Aires. Fue en ese momento que Mimi Alvarado lanzó una fuerte afirmación sobre el supuesto pago del lugar.

"Se lo pagaba Marcelo mientras estaba en el Bailando también, 3000 dólares. Le hizo mucho daño y mucha macumba", declaró.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones, pues Mimi no solo habló de dinero, sino que también volvió a lanzar una acusación relacionada con supuestos trabajos espirituales. Como se recuerda, la pareja de 'El Tirri' ya había tenido fuertes comentarios contra Milett y su familia.

La conductora Moria Casán también intervino en la conversación y preguntó si estas situaciones pudieron haber influido en los problemas personales o económicos de Marcelo Tinelli. Ante ello, Mimi Alvarado respondió dejando entrever que tendría más información, pero que no quiere contarla por respeto al conductor argentino.

"No es joda, si yo pudiese hablar... yo tengo demasiada información pero hay cosas que no le voy a decir por respeto a Marcelo", expresó.

Con estas palabras, Mimi volvió a poner en duda el papel de Milett en la vida de Tinelli. Además, dejó más preguntas que respuestas sobre lo que realmente habría pasado entre ellos.

Milett explicó por qué terminó con Tinelli

Como se recuerda, Milett Figueroa habló hace poco en "Amor y Fuego" sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La actriz peruana aseguró que la separación fue una decisión propia, aunque reconoció que todavía tenía sentimientos cuando cerró esa etapa.

La modelo explicó que el desgaste de la relación se dio por diferencias personales y por temas que, según ella, eran importantes dentro de una pareja. Milett también dejó claro que vivió momentos muy bonitos con Marcelo, pero que decidió alejarse porque la relación ya no le hacía bien.

"Si fueron diferencias de integridad, de valores en una relación, el respeto, la coherencia", expresó frente a cámaras.

En conclusión, Mimi Alvarado volvió a encender la polémica al relacionar a Milett Figueroa con una supuesta "macumba" y dejar entrever que habría influido en la crisis económica de Marcelo Tinelli. Sus declaraciones reavivan el conflicto con la modelo peruana, quien ya había advertido que no permitirá más ataques contra ella ni su familia.