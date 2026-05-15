Janet Barboza afirma que Marcelo Tinelli se aprovechó de Milett: "La utilizó para su reality"

Tras haber terminado su relación hace más de un mes, Milett Figueroa salió a declarar en un programa de TV señalando que habría sufrido de traición y deslealtad cuando le terminó a Marcelo Tinelli. Ahora, la conductora Janet Barboza salió a arremeter contra el argentino.

Janet Barboza contra Marcelo Tinelli

En el programa 'América Hoy' no dudaron en comentar sobre la reciente declaración de Milett Figueroa y cómo viene siendo atacada por los medios argentinos. Recordemos que la modelo fue conductora durante unos meses compartiendo set con Janet Barboza y Edson Dávila, ahora sus excompañeros salieron a defenderla.

"Marcelo Tinelli se aprovechó de Milett Figueroa, la utilizó para su reality, la usó para. Una chica linda, una modelo de más de 1.80, peruana, fantástica, es un mujerón Milett. Aquí quien ha salido ganando es Marcelo Tinelli porque hombres como él llegan a cierta edad y quieren lucir mujeres bellas, preciosas, despampanantes por un tema de ego", expresó Janet.

Así mismo, la popular 'rulitos' señala a Marcelo Tinelli y al resto de su familia de enviar a voceros a la prensa argentina para atacar a la modelo peruana, tildándole finalmente de persona 'mezquina'.

En contra de las comparaciones

En otro momento, Janet Barboza también comentó sobre los recientes reclamos sobre lo que Tinelli le daba a Milett cuando eran pareja. Además, señaló que no deberían comparar a la modelo peruana con Rossana Almeyda.

"Si Marcelo es el gran poderoso y magnate en Argentina, tiene la posibilidades de apoyar a su joven novia ¿Por qué no hacerlo? ahora tienen la poca delicadeza de comparar a Milett de 30 años a la actual saliente de Tinelli que tiene más de 40, que ha tenido otras posibilidades. Me parece muy bajo de la prensa argentina", señaló.

¿Marcelo te fue infiel con Rossana Almeyda?

En el programa 'Amor y Fuego', Milett Figueroa decidió salir a hablar directamente sobre lo que fue su relación con Marcelo Tinelli en medio de varias especulaciones. Lo que llamó la atención fue que el conductor Rodrigo González le preguntó directamente si el argentino le fue infiel con Rossana Almeyda y esto dijo.

"Yo te puedo hablar de mí, en esos casi tres años que estuve en la relación, yo fui completamente fiel con una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas, lo responderán ellos", expresó.

De esta manera, Milett Figueroa ha revelado sobre sus profundos sentimientos que tuvo por Marcelo Tinelli. Por ello, Janet Barboza cree que el argentino solo habría utilizado a la peruana como imagen y poder rebotar en varios medios para el reality de su familia.