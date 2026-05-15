Ale Venturo confirma que Natalie Vértiz será madrina de su matrimonio con Rodrigo Cuba: "Yo fui su testigo"

Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja y no han dudado en dejar en claro que, en un futuro, se proyectan llegando al altar. En medio de esta etapa de estabilidad, la empresaria sorprendió al revelar que Natalie Vértiz tendría un papel especial en su boda.

Ale Venturo anuncia que Natalie Vértiz será madrina en su boda

Rodrigo Cuba sorprendió recientemente al revelar que Ale Venturo ya habría firmado su divorcio, un paso que él considera importante para que, en un futuro, puedan concretar su matrimonio. La noticia generó expectativa sobre los planes de la pareja, que viene consolidando su relación públicamente.

En ese contexto, la dueña de La Never Fit fue invitada al pódcast 'Q' Bochinche!', donde no tardaron en consultarle si, tras este avance legal, ya se sienten listos para dar el siguiente paso. Sin embargo, explicó que el proceso no fue sencillo debido a las particularidades de su matrimonio anterior.

"Tú sabes que cuando uno habla, te salas. Lo que pasa es que mi divorcio era un poco complicado porque yo me casé en Miami, no acá. Tenía que hacer un montón de trámites, era súper complicado y tuve que validarlo acá", comentó, detallando las dificultades del procedimiento.

Durante la conversación, el conductor Ric La Torre le preguntó directamente si Natalie Vértiz tendría un rol especial en su futura boda con el futbolista. Ale Venturo no dudó en responder y confirmó la cercanía con la ex Miss Perú.

"¿Natalie va ser tu madrina?", le preguntaron. "Ah obvio, obvio, yo fui su testigo (¿Es tu mejor amiga?) Sí, desde chiquititas", respondió, evidenciando que Vértiz será de las invitadas más importantes en su boda.

'Gato' Cuba habla de su próxima boda con Ale Venturo

En conversación con 'América Hoy', Rodrigo Cuba habló sobre sus planes de boda con Ale Venturo y explicó que ella recién se ha divorciado, por lo que todo debe ir con calma. Aunque no descarta casarse, señaló que no quiere apresurar el proceso. Aun así, destacó que su relación se mantiene sólida.

"Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Y bueno, esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso. No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen a pocos. Y bueno, como te dije, el primer paso ya está dado", confesó el 'Gato' Cuba.

En conclusión, Ale Venturo y Rodrigo 'Gato' Cuba atraviesan una etapa estable y no descartaron planes de boda. Además, se reveló que Natalie Vértiz tendría un rol especial como madrina en su futura boda.