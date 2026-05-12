Rodrigo Cuba habla de boda con Ale Venturo luego de que ella firmara su divorcio: "El primer paso ya está"

Rodrigo Cuba está viviendo una nueva etapa personal y profesional. El popular 'Gato' Cuba estrenó su podcast "Fuera de Horario" frente a las cámaras de "América Hoy" y le preguntaron si ya estaba preparando su boda con Ale Venturo. El futbolista no esquivó el tema y contó que todo va paso a paso.

Rodrigo Cuba ilusiona con futura boda con Ale Venturo tras rumores

Rodrigo Cuba volvió a estar en boca de todos, pero esta vez no por el fútbol, sino por su relación con Ale Venturo. El popular 'Gato' fue consultado sobre una posible boda con la empresaria, tras rumores por un anillo en una publicación.

El futbolista estrenó su nuevo podcast "Fuera de Horario", junto a María Gracia Mujica, Gino Flores y Ale Fara. En esta nueva etapa, Rodrigo se mostró más suelto, divertido y hasta se animó a aparecer con peluca, dejando atrás la vergüenza frente a cámaras.

Durante la conversación con "América Hoy", el 'Gato' explicó por qué ya no continuó con el podcast que tenía junto a su hermano, conocido como 'El Chapa'. Según contó, su participación nació como un apoyo familiar, pero sus horarios se complicaron.

"Sí, yo sé, pero eso yo siempre lo he mencionado. Era más, o sea, una ayuda mía hacia mi hermano porque era más un podcast enfocado como que en entrevistas deportivas. Lamentablemente, no pudimos continuarlo porque mis horarios se complicaban", dijo Rodrigo Cuba.

@ameg_pe 12.05.26 | Rodrigo Cuba habla de su futura boda con Ale Venturo luego de que ella firmara su divorcio. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

De pronto, la reportera de "América Hoy" le preguntó si ya estaba preparando su matrimonio. Sus compañeras de podcast también se sumaron a la curiosidad y le consultaron si pronto habría boda. Rodrigo no negó sus planes, pero aclaró que todo tiene un orden. Además, reveló que Ale Venturo ya firmó su divorcio y que ahora deben esperar un tiempo para que el trámite quede completamente legal.

"¿Ya los ha invitado para su boda o no?", dijo la reportera. "¿Ya te casas?", preguntaron sus compañeras de podcast. "Ya sabía que iba a decir eso... Había explicado que todo tiene sus pasos y sus caminos. Hoy, por ejemplo, Ale ya firmó su divorcio para comenzar. Entonces, ya hay que esperar dos meses todavía para que se haga legal", mencionó.

El futbolista dejó claro que no quiere apresurar las cosas, aunque reconoce que su relación atraviesa una etapa muy sólida. Para él, lo importante es avanzar con calma y respetar cada paso antes de tomar una decisión mayor.

"Considero que estamos en el mejor momento de nuestra relación. Y bueno, esperamos seguir yendo de la misma manera, paso a paso. No me gusta correr tampoco porque tú sabes que las relaciones se construyen a pocos. Y bueno, como te dije, el primer paso ya está dado", confesó el 'Gato' Cuba.

Aclara rumores sobre el anillo

El futbolista también fue consultado por una foto donde se veía un anillo, lo que hizo pensar a varios que ya había pedido matrimonio. Sin embargo, Rodrigo lo descartó. Luego dejó claro que, si llega el momento de la pedida, piensa hacerlo de una manera especial

"(¿Ese anillo que hemos visto es de compromiso?) No, no. Yo no voy a regalar un anillo tan chiquito. Por favor, por favor", señaló entre risas. "Aparte, ¿te acuerdas que les conté? Dije: 'Yo no voy a hacer una pieza tan simple, imposible'", agregó.

¿Quieren tener otro hijo?

Rodrigo también habló sobre la posibilidad de agrandar la familia. Aunque él siente que ya están completos, reconoció que Ale ha mencionado que le gustaría tener un niño más. Finalmente, el 'Gato' dejó claro que ve a Ale Venturo como la mujer con quien quiere seguir construyendo su vida.

"No, mira, la verdad, hemos hablado del tema. Yo, la verdad, sí considero que estamos ya completos. Pero ella sí creo que quería tener un niño más... Me vacilaba con eso, hasta ahorita", dijo. "(Digamos que es la mujer que quieres para tu vida) Sí, yo sí estoy seguro de eso. Y como te dije, conforme ha ido pasando el tiempo, hemos seguido financiando nuestra relación", señaló.

En conclusión, Rodrigo Cuba que sí existe ilusión por casarse con Ale Venturo. Aunque aún no hay fecha de boda, reveló que Ale ya firmó su divorcio y que ahora deben esperar a que el trámite quede legalmente cerrado. Por ahora, ambos prefieren avanzar con calma, y el futbolista aseguró que ve a la empresaria como la mujer con quien quiere seguir construyendo su vida.