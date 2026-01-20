Rodrigo Cuba dedicó emotivo video a la hija mayor de Ale Venturo: "No eres de sangre, pero te quiero como si lo fueras"

Rodrigo Cuba volvió a llamar la atención en redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida. El futbolista reapareció y sorprendió al compartir un emotivo video dedicado a la hija mayor de Ale Venturo. Con este gesto, el 'Gato' evidenció el vínculo cercano que mantiene con la menor, en medio de cuestionamientos hacia él por el trato a su hija con Melissa Paredes.

Rodrigo Cuba dedica emotivo video a la hija mayor de Ale Venturo

Luego de las duras críticas tras el corte de cabello de su hija con Melissa Paredes, episodio que también involucró a Ale Venturo, Rodrigo Cuba reapareció con un mensaje cargado de emoción. A través de Instagram, compartió un video con imágenes del crecimiento de la hija mayor de Venturo junto a la suya, recordando los inicios de su convivencia familiar.

En el video, se observa a las niñas jugando con él en la playa cuando eran pequeñas, escenas que contrastan con imágenes más recientes, donde ya se muestran más grandes y compartiendo como verdaderas hermanas. El mensaje que acompañó el video conmovió a muchos usuarios.

"No eres mi hija de sangre, pero te quiero y te protegeré como si lo fueras", escribió Cuba, dejando clara la conexión emocional que mantiene con la menor.

Cabe recordar que la hija de Ale Venturo y la de Melissa Paredes forjaron una estrecha amistad desde 2021, cuando sus padres iniciaron su relación. Desde entonces, crecieron juntas y construyeron un vínculo cercano que el futbolista siempre fomentó con un trato equitativo. Más adelante, reflexionó sobre cómo su familia se amplió de manera inesperada.

"Y sin pensarlo de un momento a otro pase a tener tres princesas, amo ver como han crecido juntas desde chiquititas", añadió, agradeciendo a la vida por haberle permitido formar un vínculo tan especial con la hija de su pareja, a quien considera una más de sus hijas.

Reacciones en redes destacan su rol como padre

La publicación de Rodrigo Cuba no tardó en generar una avalancha de comentarios en redes sociales. Muchos de sus seguidores destacaron su rol como padre y valoraron el amor que demuestra hacia una niña que no es su hija biológica. Además, varios usuarios resaltaron que el gesto del futbolista marca una diferencia en medio de las críticas recientes.

"Padre A-1. Militar y la Neverita lo máximo que se hayan criado juntas en el mejor ambiente", comentó una usuaria. Otros mensajes apuntaron directamente a Ale Venturo, señalando que el ejemplo de Cuba debería replicarse. "Ojalá Ale Venturo aprenda un poco de ti... primeros son los hijos", escribió otro seguidor.

También hubo quienes reflexionaron sobre el significado del amor parental más allá de los lazos sanguíneos. "El amor más sincero y bonito que existe es aquel que se siente y se da por decisión y sin ninguna obligación", se lee en uno de los comentarios más destacados. "Eres un excelente padre", añadieron otros usuarios, reforzando el respaldo al futbolista.

Con esta publicación, Rodrigo Cuba dejó en claro que su concepto de familia va más allá de los vínculos biológicos. El futbolista expuso el cariño y la protección que siente por la hija mayor de Ale Venturo, demostrando que el amor se construyen día a día.