Pamela Franco y Cueva tendrían un hijo varón, según Soralla de los Ángeles: "Ella quiere un bebé"

Pamela Franco y Christian Cueva siguen dando de qué hablar y esta vez no por una polémica, sino por una predicción que ha remecido la farándula. La tarotista Soralla de los Ángeles aseguró que la pareja no solo continuará unida este 2026, sino que incluso podría agrandarse la familia con la llegada de un bebé.

Pamela Franco y Cueva tendrían un hijo varón, según Soralla

En una entrevista con el programa "Más Espectáculos", la vidente Soralla de los Ángeles lanzó las cartas y habló claro sobre el futuro sentimental y profesional de Pamela Franco y Christian Cueva. Sus palabras rápidamente llamaron la atención del público, ya que muchos dudan de la duración de este romance tan comentado.

Durante su participación, Soralla dejó en claro que, pese a las críticas y comentarios negativos, Pamela Franco y Christian Cueva seguirán juntos. Según explicó, las cartas que salieron para ellos son positivas y hablan de estabilidad y unión.

"¿Qué le depara el futuro a Pamela Franco y a Christian Cueva este 2026? Una parejita bien polémica. La carta del mundo le augura éxito total en su relación. Pese a todo, sí se mantendrán juntos. Pese a todo, se mantendrán juntos este año 2026", dijo Soralla de los Ángeles.

Estas declaraciones sorprendieron a muchos, sobre todo a quienes creen que la relación no tiene futuro. Para la tarotista, el amor entre ambos es más fuerte de lo que se piensa y resistirá las críticas.

¿Un bebé en camino?

Sin duda, la parte que más impactó al público fue cuando Soralla habló sobre la posibilidad de que Pamela Franco quiera convertirse en mamá junto a Christian Cueva. La tarotista no dudó en lanzar esta revelación que rápidamente se volvió tema de conversación.

"Esta parejita tiene para rato. Hasta me atrevería a decir de que ella quiere tener un bebé. De tenerlo será varoncito", anunció Soralla de los Ángeles.

Estas palabras encendieron las redes sociales. Por ahora, ni Pamela Franco ni Christian Cueva se han pronunciado sobre estas revelaciones. Lo cierto es que su relación sigue en el centro de la farándula y cada detalle de su vida genera titulares.

Trabajo, viajes y más exposición

Pero el amor y quizá la familia no sería lo único que les sonreirá este año. Soralla también habló sobre el lado laboral de la pareja y aseguró que el 2026 será bastante movido para ambos, con contratos, viajes y muchas apariciones juntos.

"Le salen contrataciones, viajes y vamos a saber mucho de ello, sobre todo marzo y abril, meses muy productivos para ambos, porque sí van a continuar cantando juntos, se les va a ver más melosos que nunca", señaló la vidente.

Según esta predicción, Pamela y Cueva no solo seguirán juntos como pareja, sino que también reforzarán su imagen trabajando de la mano. Esto sin duda seguirá generando comentarios en redes y en la prensa.

En conclusión, si las cartas de Soralla de los Ángeles no se equivocan, este 2026 será un año clave para Pamela Franco y Christian Cueva, marcado por amor, trabajo y quizá la llegada de un nuevo integrante a sus vidas que daría aún más que hablar en el mundo del espectáculo.