¿Boda a la vista?

Pamela Franco enfría rumores de boda con Christian Cueva: "Cuando es para ti, aunque te salgas"

Pamela Franco se sinceró sobre su relación con Christian Cueva y aclaró que no quiere apresurar decisiones. Para ella, lo más importante es construir una base sólida antes de casarse.

Pamela Franco aclara si piensa casarse con Christian Cueva.
Pamela Franco aclara si piensa casarse con Christian Cueva. (Karibeña Espectáculos)
12/01/2026

Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a llamar la atención del público tras una reciente entrevista en "Karibeña Espectáculos". La pareja habló de su presente artístico, pero también respondió sin rodeos sobre su relación sentimental y los fuertes rumores de una posible boda.

Pamela Franco calma rumores sobre matrimonio con Christian Cueva

Pamela Franco y Christian Cueva fueron entrevistados en "Karibeña Espectáculos". La pareja no solo habló de su nueva canción "El perro del Hortelano", sino que también se animó a responder sobre su relación y los rumores de una posible boda que ya rondan en redes sociales.

Entre risas y comentarios relajados, la cantante y el futbolista dejaron ver que están en un buen momento. Sin embargo, cuando se tocó el tema del matrimonio, Pamela Franco fue clara y decidió poner paños fríos para no generar falsas expectativas.

Durante la entrevista, la intérprete de cumbia explicó que, aunque casarse es una idea bonita, no es algo que deba apresurarse. Para ella, lo más importante es que la relación se construya con bases firmes y no solo con promesas.

"Yo creo que las personas buscamos estabilidad en todos los aspectos. En un papel, que es algo bonito, concretar cosas sentimentales, porque dos personas que se aman sueñan con hacer cosas juntas. No solamente es casarse, sino construir cosas juntos y llevarnos bien, para ver si existe un futuro entre nosotros", expresó Pamela Franco.

Con estas palabras, la cantante dejó claro que su visión del amor va más allá de una boda y apunta a una convivencia sana y real. Además, Pamela Franco habló sobre cómo muchas veces, cuando hay enamoramiento, se dicen frases intensas que no siempre reflejan lo que pasará en el futuro. Por eso, pidió calma y dejar que el tiempo haga su trabajo.

"A veces una persona enamorada te va a decir 'me quiero casar', 'te amo', y todo, pero es parte de. Dejemos que las cosas vayan dándose poco a poco", señaló la artista, con total sinceridad.

Además, apeló al destino para explicar su postura frente al amor y las relaciones. Sus palabras destacaron su forma madura de ver la relación.

"Cuando es para ti, es para ti. Como dice el dicho: 'cuando es para ti, aunque te salgas; cuando no es para ti, aunque te pongas'", agregó, sacando una sonrisa a más de uno en cabina.

Christian Cueva más enamorado que nunca

Por su parte, Christian Cueva no se quedó atrás y también habló de su relación con Pamela Franco. El futbolista confesó que, si algún día llega el matrimonio, le gustaría que sea algo sencillo, sin tanta exposición y rodeado solo de la gente más cercana.

Incluso se dio tiempo para bromear sobre cómo sería ese momento especial. "Que toque Agua Marina, mi grupo favorito", dijo entre risas, mostrando su lado más relajado.

Cuando fue consultado sobre qué es lo que más admira de Pamela, su respuesta fue directa y sin dudar. El futbolista resaltó varios aspectos de su pareja, tanto en lo personal como en lo profesional.

"Todo. Cómo es como persona, como madre, se desvive por su bebé, como artista. Eso me gusta de ella, además de su belleza", expresó, confirmando que atraviesa un gran momento sentimental.

En conclusión, Pamela Franco y Christian Cueva dejaron claro que están felices juntos, pero sin apuros. Mientras los rumores de boda siguen creciendo, la cantante fue firme al señalar que prefiere avanzar paso a paso y construir una relación sólida antes de pensar en matrimonio. Por ahora, la pareja disfruta de su amor, su música y su presente, dejando que el futuro llegue cuando tenga que llegar.

