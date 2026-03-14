Macarius confirma ruptura con Suheyn Cipriani y dice adiós a la farándula: "Ya fue todo, gente"

El streamer Macarius sorprendió a sus seguidores al confirmar que su relación con Suheyn Cipriani terminó definitivamente durante una transmisión en vivo tras rumores en redes sociales. Además de confirmar la separación, el popular streamer también anunció que piensa alejarse de la farándula y de los escándalos que lo han tenido en el ojo público en los últimos meses.

Macarius confirma el fin de la relación con Suheyn Cipriani

Durante el live, el streamer Macarius fue directo con su comunidad y explicó que la relación con la exmodelo Suheyn Cipriani ya había terminado hace algunos días. Con su estilo característico, Macarius decidió contar la verdad sin rodeos.

"Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente", comentó frente a sus seguidores.

Con estas palabras dejó claro que el romance con Suheyn Cipriani llegó a su final y que no hay posibilidad de reconciliación. La relación entre ambos había sido muy comentada en redes sociales, donde muchos fans seguían de cerca cada paso de la pareja.

Durante la transmisión, Macarius también pidió a su comunidad que mantenga el respeto hacia su expareja. El streamer dejó claro que no quiere ver ataques ni insultos contra Suheyn. El creador de contenido insistió en que la separación se dio de forma tranquila y que lo mejor ahora es que cada uno siga su camino.

"Estamos separados, ya no hay más. Solo pedirles respeto para ambos. No quiero ver insultos ni mensajes negativos, menos hacia ella. Es una dama y merece tranquilidad", señaló.

Otro momento que sorprendió a sus seguidores fue cuando Macarius aseguró que quiere alejarse del mundo de los espectáculos. El streamer dijo que ya no quiere aparecer en programas de televisión ni estar envuelto en polémicas mediáticas. Incluso comentó que prefiere cerrar esta etapa de su vida.

"Ya nunca más voy a salir en Magaly ni me van a ver en la tele, gente. Ya fue todo, gente", expresó. "Así que ya disfruten sus últimos ampays, gente, sus últimas huevad**, porque ya tu Maquita se va a retirar ya", dijo durante la transmisión.

Una relación muy seguida en redes

La relación entre Macarius y Suheyn Cipriani fue muy comentada dentro del mundo digital. Ambos compartían momentos juntos en redes sociales y aparecían en transmisiones en vivo. Esto hizo que muchos seguidores apoyaran su romance, pero también provocó críticas y comentarios cada vez que atravesaban problemas.

En los últimos días, varios usuarios ya sospechaban que algo no estaba bien entre la pareja. Hasta ahora, Suheyn Cipriani no ha hablado directamente sobre la ruptura confirmada por Macarius. La exmodelo continúa con sus actividades en redes sociales y ha participado en transmisiones en vivo. Sin embargo, en un live, impactó al confesar que tenía ganas de llorar.

La exconductora contó que prefería irse a llorar a su cuarto, porque no quería convertirse en noticia por hacerlo en un live. Incluso aconsejó a los demás que eviten llorar en transmisiones en vivo o en televisión nacional. Además, aseguró que nadie se muere de amor y dejó en claro que ella no va "migajear" nada.

"Me iré a llorar a mi cuarto, sola, donde nadie me vea. No quiero ser noticia de nuevo a nivel nacional por estar chillando... Si quieren llorar, no lloren en live ni en televisión nacional. Lloren en su clóset, 10 minutos, gritan, se limpian las lágrimas y siguen, porque así es la vida. Una lloradita y a seguir, nadie se ha muerto. Este es el año del empoderamiento, nadie va a migajear nada", dijo.

En conclusión, Macarius confirmó el final de su relación con Suheyn Cipriani, sino también su decisión de alejarse de la farándula. El streamer dejó claro que quiere evitar más polémicas y concentrarse en su vida personal y en su contenido digital. Mientras tanto, sus seguidores siguen reaccionando a la noticia y esperan saber cuál será el siguiente paso del popular creador de contenido.