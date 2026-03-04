Magaly Medina tilda de 'migajera' a Suheyn Cipriani tras regresar con Macarius: "No está enamorado de ti"

Suheyn Cipriani volvió a generar revuelo al confirmar que retomó su relación con el streamer Macarius, tras ser captados juntos el fin de semana en Arequipa. La joven aseguró sentirse enamorada del creador de contenido, lo que desató diversas reacciones en redes entre ellos, la periodista Magaly Medina, quien cuestionó la decisión de la modelo.

Magaly Medina critica la reconciliación de Suheyn y Macarius

En su programa 'Magaly TV, la firme', la conductora no ocultó su postura frente a la reconciliación de la exmiss con el streamer. Medina cuestionó que Suheyn repita patrones en su vida amorosa y expresó que, a su juicio, la influencer merece una relación más sólida.

"Hay gente que no aprende, no aprende definitivamente. Ya nos hemos cansado. Yo ya he tirado la toalla con Suheyn, porque la aconsejo, le digo todo y ella a la semana siguiente hace cualquier cosa", comentó la periodista.

Además, Magaly también se dirigió directamente a Suheyn sobre los sentimientos de Macarius. Para la conductora el joven streamer no estaría enamorada de la exmiss.

"Pero eso sí te digo, Suheyn, él no está enamorado de ti, eso se nota. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre está enamorado, hace todo por ver feliz a la otra persona y él no hace nada por verte feliz, nada. Hubiera tomado su avión y se venía acá a rogarte, a pedirte, a traerte rosas, a gilearte, porque eso es lo que se hace", señaló.

Reflexión sobre el amor propio y el compromiso

Más allá de criticar la relación, Magaly reflexionó sobre la importancia del amor propio y sentirse valorada dentro de una pareja. La conductora sostuvo que muchas mujeres permiten que sus parejas actúen sin comprometerse, lo que, según ella, ocurre en el caso de Suheyn.

"Las mujeres nos hemos olvidado que tenemos un lugar, que finalmente a nosotras nos encanta ser enamoradas, ser adoradas. (...) Por eso es que él hace lo que le da la gana, porque sabe que la tiene acá comiendo de su mano", manifestó.

Finalmente, la periodista enfatizó que el interés real se demuestra con acciones y que Suheyn debería analizar si recibe el mismo compromiso que ofrece.

"Ella todos los días lloriqueaba por él, todos los días migajeando un poco de cariño al Macarius ese... Porque cuando una tiene ciertos vacíos emocionales, dependencias emocionales, a veces se tiende a aferrarse a un hombre como si fuera la balsa del náufrago. O sea, se aferran así como si ya no hubiera nadie en el horizonte, solo tiburones", agregó.

La reconciliación de Suheyn Cipriani y Macarius continúa generando debate. Mientras la influencer asegura que sus sentimientos son sinceros, expertos y figuras mediáticas, como Magaly Medina, aconsejan analizar la relación con objetividad, priorizando el amor propio y el compromiso genuino en pareja