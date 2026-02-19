Revelan imágenes de Sebastián Gálvez conversando con Laura Spoya tras accidente

Laura Spoya sigue en recuperación tras el fuerte accidente vehicular que sufrió en Surco, donde su camioneta quedó empotrada contra una pared. El hecho generó preocupación y una investigación para esclarecer lo ocurrido, además de llamar la atención por la presencia de Sebastián Gálvez antes de la llegada de la Policía Nacional del Perú.

Sebastián Gálvez llegó minutos después del choque

El programa Amor y Fuego difundió este miércoles imágenes exclusivas del momento posterior al accidente protagonizado por Laura Spoya. En el video se aprecia la magnitud del impacto y la intervención inicial del personal de Serenazgo, que ya resguardaba la zona cuando ocurrió la llegada de Sebastián Gálvez.

Las imágenes muestran a Gálvez bajando de una camioneta blanca y acercándose de inmediato al vehículo siniestrado. Se dirigió a la ventana del conductor para conversar con Laura Spoya, quien permanecía recostada en el asiento a la espera de los paramédicos. El gesto evidenció la cercanía entre ambos y avivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Sebastián Gálvez permaneció varios minutos junto a Laura Spoya en la escena del accidente. Días antes, un video generó polémica al mostrarlo retirando objetos del vehículo frente a agentes de la Policía Nacional del Perú, pese a que el caso estaba bajo investigación. El hecho aumentó el interés mediático sobre su participación y su vínculo con la conductora.

¿Quién es Sebastián Gálvez?

Sebastián Gálvez no resulta ajeno al mundo televisivo. Trabajó durante varios años en el equipo de producción del reality Esto Es Guerra, uno de los programas juveniles de mayor audiencia en el país. El exchico reality Israel Dreyfus confirmó ese antecedente y ofreció algunos detalles sobre él.

"Sí, sí lo conozco, él trabajó en producción en Esto Es Guerra bastantes años. Tendrá casi 30 años, 28 o 29", precisó Dreyfus.

En redes sociales, Gálvez se presenta como creador digital y figura entre los contactos más cercanos de Laura Spoya, lo que alimenta las versiones sobre un presunto romance. Además, es hijo de Jesús Gálvez, actual alcalde del distrito de Jesús María, dato que también ha despertado interés en la opinión pública debido a la exposición mediática del caso.

Mientras Laura Spoya sigue enfocada en su recuperación, la presencia de Sebastián Gálvez en la escena del accidente suma un nuevo capítulo. Su llegada antes que la Policía Nacional del Perú y la cercanía mostrada han generado diversas interpretaciones. Aunque no han confirmado la naturaleza de su vínculo, las imágenes y testimonios mantienen el tema en debate.