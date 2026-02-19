RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INCREÍBLE!

Revelan imágenes de Sebastián Gálvez conversando con Laura Spoya tras accidente

Un programadifundió el momento en que el joven llegó a la escena del impacto y habló con la exMiss Perú mientras permanecía dentro de su camioneta, antes de la intervención policial.

Sebastián Gálvez llegó antes que la Policía y habló con Laura Spoya tras el accidente.
Sebastián Gálvez llegó antes que la Policía y habló con Laura Spoya tras el accidente. (Composición: La Karibeña)
19/02/2026

Laura Spoya sigue en recuperación tras el fuerte accidente vehicular que sufrió en Surco, donde su camioneta quedó empotrada contra una pared. El hecho generó preocupación y una investigación para esclarecer lo ocurrido, además de llamar la atención por la presencia de Sebastián Gálvez antes de la llegada de la Policía Nacional del Perú.

Sebastián Gálvez llegó minutos después del choque

El programa Amor y Fuego difundió este miércoles imágenes exclusivas del momento posterior al accidente protagonizado por Laura Spoya. En el video se aprecia la magnitud del impacto y la intervención inicial del personal de Serenazgo, que ya resguardaba la zona cuando ocurrió la llegada de Sebastián Gálvez.

Las imágenes muestran a Gálvez bajando de una camioneta blanca y acercándose de inmediato al vehículo siniestrado. Se dirigió a la ventana del conductor para conversar con Laura Spoya, quien permanecía recostada en el asiento a la espera de los paramédicos. El gesto evidenció la cercanía entre ambos y avivó las especulaciones sobre un posible vínculo sentimental.

Sebastián Gálvez permaneció varios minutos junto a Laura Spoya en la escena del accidente. Días antes, un video generó polémica al mostrarlo retirando objetos del vehículo frente a agentes de la Policía Nacional del Perú, pese a que el caso estaba bajo investigación. El hecho aumentó el interés mediático sobre su participación y su vínculo con la conductora.

Llaman al amigo de Laura Spoya que sacó cosas de su auto tras el accidente y así reaccionó: ¿Qué dijo?
Lee también

Llaman al amigo de Laura Spoya que sacó cosas de su auto tras el accidente y así reaccionó: ¿Qué dijo?

¿Quién es Sebastián Gálvez?

Sebastián Gálvez no resulta ajeno al mundo televisivo. Trabajó durante varios años en el equipo de producción del reality Esto Es Guerra, uno de los programas juveniles de mayor audiencia en el país. El exchico reality Israel Dreyfus confirmó ese antecedente y ofreció algunos detalles sobre él.

"Sí, sí lo conozco, él trabajó en producción en Esto Es Guerra bastantes años. Tendrá casi 30 años, 28 o 29", precisó Dreyfus.

En redes sociales, Gálvez se presenta como creador digital y figura entre los contactos más cercanos de Laura Spoya, lo que alimenta las versiones sobre un presunto romance. Además, es hijo de Jesús Gálvez, actual alcalde del distrito de Jesús María, dato que también ha despertado interés en la opinión pública debido a la exposición mediática del caso.

Revelan dosaje etílico de Laura Spoya: Según especialista habría estado ebria durante el accidente
Lee también

Revelan dosaje etílico de Laura Spoya: Según especialista habría estado ebria durante el accidente

Mientras Laura Spoya sigue enfocada en su recuperación, la presencia de Sebastián Gálvez en la escena del accidente suma un nuevo capítulo. Su llegada antes que la Policía Nacional del Perú y la cercanía mostrada han generado diversas interpretaciones. Aunque no han confirmado la naturaleza de su vínculo, las imágenes y testimonios mantienen el tema en debate.

Temas relacionados accidente Espectáculos Laura Spoya Policía Nacional Sebastián Gálvez

Siga leyendo

Lo Más leído

Pamela López revela que Luis Fernando le compró un carro y advierte a Yahaira: "Hay cosas que debe saber"

Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Reconocido actor peruano sorprende al aparecer como vagabundo pidiendo limosna en plena calle: ¿De quién se trata?

Cantante de 'Los Conquistadores de la Salsa' habla del embarazo de Darinka Ramírez: "Mi esposa lo tomó relax"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

últimas noticias
Karibeña