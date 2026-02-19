Llaman al amigo de Laura Spoya que sacó cosas de su auto tras el accidente y así reaccionó: ¿Qué dijo?

Laura Spoya sigue recuperándose luego del fuerte accidente vehicular que sufrió mientras manejaba su camioneta. Sin embargo, en medio de su recuperación, un nuevo detalle ha llamado la atención en redes: la aparición de un joven que retiró objetos de su auto tras el choque. "Arriba Mi Gente" se comunicó con él y contestó la llamada. ¿Qué dijo? Te contamos.

Contactan al amigo de Laura Spoya que sacó cosas de su auto

Laura Spoya sigue en proceso de recuperación tras el accidente de tránsito en Surco mientras manejaba su camioneta. La conductora fue operada y ahora se encuentra enfocada en su salud, pero un nuevo detalle del momento del choque ha generado gran comentario en redes sociales y programas de espectáculos.

Y es que un video mostró a un joven acercándose a su vehículo luego del impacto y retirando algunos objetos, lo que despertó curiosidad entre los usuarios. Con el paso de los días, se reveló que se trataría de Sebastián Gálvez, un amigo cercano de la exreina de belleza.

Según el relato de un testigo, Laura Spoya estaba consciente tras el choque, lo que calmó a quienes estaban en la zona. Además, explicó que el impacto pudo ser mucho más grave de lo que finalmente fue.

"Le ha retenido. Si no se impactaba más fuerte porque dije de repente la chica se vaya a morir ahí. Estaba consciente desde que chocó estaba consciente. Bajó un policía y ahí no más llegó un vehículo blanco que se estacionó en la cera del frente, ¿no? Y empezó a llamar por teléfono. ¿Con quien coordinaría?, no sé", contó.

Las imágenes difundidas muestran que el joven llegó rápidamente al lugar, abrió el vehículo de Laura y sacó algunos objetos que guardó con prisa. Luego volvió por más cosas y conversó brevemente con un policía antes de retirarse del sitio.

Un reportero de "Arriba Mi Gente" logró comunicarse con Sebastián Gálvez para conocer su versión. Sin embargo, su reacción llamó la atención.

"Hola, ¿qué tal? Sebastián", dijo el periodista. "¿Quién habla?", respondió. "¿Cómo estás, Sebastián?... Te saluda Miguel de Latina (Ah...) Colgó", relató el reportero, dejando el tema aún sin una explicación clara y aumentando la curiosidad del público sobre lo ocurrido tras el accidente.

Laura habla de su recuperación y Brian Rullan da detalles

Mientras la polémica crecía, Laura Spoya decidió pronunciarse sobre su estado de salud y dio detalles de su recuperación luego de la cirugía. La conductora aseguró que, aunque el proceso será largo, ya no vive con el miedo inicial tras el accidente.

"Ya estoy un poco mejor. Ya después de la de la cirugía ya me toca la recuperación, que al final es como lo que va a ser más tedioso, pero ya por lo menos no estoy en la incertidumbre de si me voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar, si es que me voy a quedar con algún tipo de inmovilidad. Eso ya eso ya está fuera de riesgo", explicó en una llamada con "La Manada".

Por otro lado, Brian Rullan también se mostró afectado tras ver las imágenes del accidente. Destacó que lo importante es que ella sobrevivió y no hubo más personas heridas. El padre de los hijos de Laura Spoya sorprendió a la conductora con un ramo de flores.

"Después de que vi el video, sí, sí me asusté mucho. Tiene suerte que está viva, tiene suerte que no le pasó peor. Tiene suerte que no le pasó nada a nadie, pero mira, está bien, está bien. (Te vienes con el detalle para que ella se reconforte un poco). Sus colores favoritos. Claro, pero me aseguré que no viene ninguna rosa para que no se confundan", dijo Brian Rullan.

En conclusión, el amigo de Laura Spoya que sacó cosas de su camioneta fue contactado por "Arriba Mi Gente" a través de una llamada telefónica. Si bien Sebastián Gálvez contestó la llamada, decidió cortarla, dejando varias dudas sobre su participación y acciones tras el accidente.