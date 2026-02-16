RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Habló con ella tras el choque!

Brian Rullan revela la reacción de Laura Spoya al sugerirle llevarse a sus hijos tras accidente

Brian Rullan confesó que le propuso a Laura Spoya llevarse a sus hijos mientras se recupera del accidente. Sin embargo, la conductora sorprendió con su reacción.

Brian Rullan cuenta la firme reacción de Laura Spoya tras sugerir llevarse a sus hijos.
Brian Rullan cuenta la firme reacción de Laura Spoya tras sugerir llevarse a sus hijos. (Composición Karibeña)
16/02/2026

El esposo de Laura Spoya, Brian Rullan, habló tras el fuerte accidente que sufrió la conductora en Surco y sorprendió al contar cómo fue su reencuentro con ella en la clínica. El empresario llegó desde México para verla y acompañarla en su recuperación luego de la delicada operación a la columna que tuvo que enfrentar.

Según sus declaraciones, la exreina de belleza ya se encuentra fuera de peligro y enfocada en recuperarse. La conductora todavía debe llevar cuidados especiales tras la intervención médica que preocupó a sus seguidores y al público en general.

Brian Rullan habló con Laura tras accidente

Luego del accidente que marcó uno de los momentos más duros de su vida, Laura Spoya fue sometida a una cirugía a la columna. Por eso, el programa "América Hoy" llegó hasta la clínica en Surco, donde se encontraron con Brian Rullan, quien acababa de reencontrarse con ella. El empresario explicó que su prioridad fue verla y asegurarse de que esté estable. 

"Está en recuperación. Está bien, todo bien, bien, bien, bien guapa como siempre", dijo con evidente alivio ante las cámaras.

Además, dejó en claro que su viaje tuvo un solo objetivo: estar a su lado en este difícil momento. Por ello, luego de asegurarse que Laura está fuera de peligro, él decidió regresar a México.

"(Sobre todo, tú también ya estás tranquilo porque ya está fuera de peligro) Sí, claro, claro, claro. A eso vine. Ya está bien. Ya me voy mañana. Todo tranquilo", comentó, mostrando que la situación médica ahora es más estable que en los primeros días tras el accidente.

La inesperada reacción de Laura cuando habló de sus hijos

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la reportera le preguntó a Brian si pensaba llevarse a sus hijos por unos días mientras Laura se recupera con mayor tranquilidad. Su respuesta generó sorpresa. El empresario confesó que sí le hizo esa propuesta a la conductora, pero la reacción de ella fue totalmente firme. 

"(¿Se van contigo tus bebés de repente esperando que Laura se recupere?) Se lo sugería ahorita. 'Oye, me llevo para tu recuperación', pero casi me rompe la cabeza, entonces me estoy yendo a mi casa", relató entre bromas.

Con esto dejó entrever que, pese al difícil momento, Laura mantiene su carácter fuerte y su deseo de estar presente en todo lo relacionado a sus hijos, incluso mientras atraviesa su recuperación. Por ahora, la prioridad de la familia es que la conductora siga mejorando día a día tras la operación. Aunque el accidente fue muy impactante, Brian aseguró que todo está bajo control y que ya está fuera de peligro.

En conclusión, Laura Spoya continúa en recuperación tras la cirugía a la columna, acompañada por su familia y enfocada en salir adelante. Mientras tanto, las palabras de Brian Rullan reflejan tranquilidad y esperanza, dejando claro que, pese al susto, la conductora se mantiene estable y con buen ánimo en esta etapa de su recuperación.

