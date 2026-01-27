Mario Irivarren descarta propuesta de matrimonio a Onelia Molina: "No hay que acelerar las cosas"

Mario Irivarren y Onelia Molina han pasado por momentos complicados en su relación amorosa en el 2025, donde estuvieron separados por algunos meses. Ahora, el exchico reality habló de cómo va su noviazgo, pero descarta pedirle matrimonio a la odontóloga.

No piensa pedirle la mano a Onelia Molina

En una entrevista con el medio 'Amor y Fuego', Mario Irivarren fue consultado sobre sus vacaciones con Onelia Molina y su relación amorosa. El joven expresó que va todo muy bien, pero al ser consultado sobre un futura boda entre ambos, él lo descartó de manera inmediata.

"¿No han pensado en formalizar? porque vemos que está de moda la pedida de mano", le pregunta el reportero, y Mario responde: "Hijos no están en nuestros planes por ahora y yo siempre digo que todo se da a su tiempo ¿no? no hay que acelerar las cosas, cada uno va a su ritmo. Cuando sea el momento, se dará. Por ahora estamos enfocados en proyectos personales".

Es así como el el exchico reality señaló que ambos están enfocados en sus propios proyectos personales y no en pasar a la fila de casados. Irivarren fue consultado nuevamente sobre su futuro con la odontóloga y esto respondió.

"Onelia va ser la chica de toda tu vida", preguntó el comunicador, e Irivarren señaló: "Esa pregunta, por eso uno siempre dice 'es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras'".

Mario Irivarren sobre su vida amorosa en el 2025

Hace unos días durante una entrevista con 'América Espectáculos', Mario Irivarren calificó los últimos meses del 205 como uno de los periodos más exigentes de su vida personal y profesional. El chico reality sostuvo que, entre el trabajo constante y los problemas sentimentales, el desgaste fue inevitable, por lo que unas vacaciones resultan necesarias para recuperar energías.

Irivarren también destacó que, pese a las dificultades, la relación atraviesa actualmente un momento de mayor tranquilidad. Sin embargo, admitió que hubo episodios que afectaron profundamente a Onelia Molina, como la pérdida de 'Nieve', su mascota, un golpe emocional que marcó a la modelo. Pasando un año 2025 muy complicado.

De esta manera, Mario Irivarren ha revelado tener una relación estable con Onelia Molina tras pasar malos momentos en el 2025. Aún así, el exchico reality prefiere ir despacio con la joven después de más de tres años de relación y no piensa pedirle matrimonio, ya que estarían enfocados en sus propios proyectos personales.