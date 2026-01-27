Abogado de Bryan Torres afirma que Samahara Lobatón NIEGA haber sido agredida: "Es editado"

Mientras que Melissa Klug sigue luchando para que Bryan Torres esté en la cárcel por agredir a su hija Samahara Lobatón, la influencer estaría tomando un rumbo muy diferente. Según reveló el abogado del salsero, Samahara negó haber sido agredida por el padre de sus dos últimos hijos.

Samahara niega agresión de Bryan Torres

El abogado Christian Salas Beteta de Bryan Torres decidió responder a una entrevista de 'Arriba mi gente' luego de que Melissa Klug diera su declaración en el caso de Samahara Lobatón y el salsero.

"Lo importante en esta diligencia ha sido la declaración de Melissa Klug, que ha señalado lo que todos sabíamos, no es testigo de nada. Que como toda madre al ver un video donde su hija supuestamente está siendo maltrata cruelmente, ella cumple con su rol de denunciar", expresó.

Además, reafirmó que el video viralizado no sería una prueba contundente de agresión hacia la influencer. Además, señaló que las imágenes estarían editadas y los mismos protagonistas negaron por completo que ocurrieron aquellos hechos.

"Si es que el video fuera de una fuente original, si es que no estuviera editado y si los involucrados en ese video dijeran 'sí, somos nosotros, sí, es nuestra habitación'. Hasta el momento, se están negando eso (¿Samahara ha negado que este hecho ha ocurrido?) Efectivamente, hoy en día con la tecnología que hay, con la edición que hay, es que hayan sido sorprendidos los medios de comunicación y la señora Melissa Klug", expresó.

Abogado niega manipulación del salsero a Samahara

Así mismo, señala que el caso por intento de feminicidio en la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por Samahara Lobatón, no existiría como tal. Incluso, desmiente una posibilidad de manipulación de parte del salsero contra la influencer.

"El intento de feminicidio que es materia de investigación en la denuncia, no ha existido. A tal punto que ese día donde menciona la señora Klug, no se denunció y ella reconoció que su hija jamás le contó. La manipulación es una posibilidad en cualquier caso de agresión familiar, pero en este caso pericia sobre ello, evaluaciones psicológicas, no existen", expresó.

De esta manera, el abogado de Bryan Torres ha revelado que Samahara Lobatón ha negado ser la persona quien aparece en el video siendo agredida por el salsero. Así mismo, señala que el video viralizado sería editado y como tal, no procedería la denuncia que puso Melissa Klug.