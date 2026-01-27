¡Le da esperanzas! Flavia López no descarta romance con Patricio Parodi: "Por el momento somos amigos"

El estreno de la nueva temporada de "Esto es Guerra 2026" no solo trajo nuevas competencias y rostros frescos, sino también rumores de romance. Una de las grandes sorpresas fue la llegada de Flavia López, ex Miss Grand Perú 2025, quien de inmediato fue vinculada con Patricio Parodi, despertando curiosidad entre los fans del reality y el público que sigue de cerca cada detalle del programa.

Flavia López tras rumores de romance con Patricio Parodi

Flavia López ingresó a "Esto es guerra" con mucha emoción y entusiasmo, lista para demostrar su talento en las pruebas físicas. Sin embargo, su cercanía con Patricio Parodi no pasó desapercibida y rápidamente comenzaron los comentarios sobre un posible romance, más aún después de que Rosángela Espinoza dejara entrever que entre ellos ya habría ocurrido algo más que una simple amistad.

En conversación con "Espectáculos de Verano", la reina de belleza aclaró los rumores. Pidió no adelantar juicios sin pruebas.

"En realidad, como le dije, no hay que hablar sin pruebas. No sé por qué dijo eso, pero bueno", señaló, dejando en claro que no le gusta que se saquen conclusiones sin fundamento.

Cuando la reportera le comentó que en "Esto es guerra", debido a la convivencia diaria, suelen surgir romances, Flavia no cerró del todo la posibilidad. Con una sonrisa, respondió ante la interrogante.

"(¿Sabes que igual en EEG debido a la cercanía surgen los romances?) Sí, también, puede ser, no lo sé". Sin embargo, fue clara al precisar su situación actual con el guerrero histórico: "(Entonces no hay que descartar nada) No, no, pero por el momento somos amigos", expresó no descartando que la situación pueda cambiar en el futuro.

Por su parte, Patricio Parodi fue más directo al hablar del tema. El chico reality recalcó que entre él y Flavia solo existe una buena amistad y que no hay ningún romance en camino.

"Por supuesto, es mi amiga. Nos van a seguir viendo juntos. El fin de semana vamos a estar en la playa con otro grupo de amigos... Siempre van a querer vincular a personas que sean algo mediáticas. Seguro voy con otro grupo a la playa y me pueden vincular con otra persona", afirmó.

Además, explicó que al ser una figura mediática, siempre estará expuesto a este tipo de rumores. Patricio también confesó que, aunque está soltero, prefiere no hacer caso a los chismes y seguir disfrutando su vida con tranquilidad.

Rosángela Espinoza enciendió la polémica

Quien avivó aún más los rumores fue Rosángela Espinoza. Durante la emisión del programa, la 'Chica Selfie' lanzó un comentario que dejó a todos sorprendidos.

"Yo no tengo vela en ese entierro entre Flavia y Pato", dijo con picardía, insinuando que entre ellos podría haber algo más. "Somos amigos", dijo Flavia. Pero Rosángela agregó: "Pues los amigos no se besan. Bueno, no me den el micrófono", desatando risas, pero también más dudas entre los televidentes.

Ante estas palabras, Patricio no se quedó callado y respondió con ironía. El chico reality dejó entrever que sabría algo de Rosángela Espinoza.

"Como le gusta dejar de entrever cosas. Rosángela, ¿quieres hablar de amigos que no se besan en la boca? Podemos empezar por... Créeme que se me pueden salir muchas cosas", señaló Patricio.

En conclusión, Flavia López y Patricio Parodi aseguran que solo existe una amistad, pero las bromas, las indirectas y la cercanía diaria en "Esto es guerra" mantienen viva la expectativa del público. Mientras tanto, los fans siguen atentos a cada gesto y palabra dentro del reality, esperando descubrir si este vínculo terminará convirtiéndose en uno de los romances más comentados de la temporada.