¿Un nuevo amor?

Patricio Parodi reaccionó así tras el ingreso de Flavia López al reality 'EEG': "Súper contento"

En el programa 'Esto es Guerra', la reina de belleza Flavia López fue presentada como competidora y Patricio Parodi le dio la gran bienvenida.

Patricio Parodi reaccionó así tras el ingreso de Flavia López al reality 'EEG'
Patricio Parodi reaccionó así tras el ingreso de Flavia López al reality 'EEG' (Composición Karibeña)
26/01/2026

Flavia López es un reina de belleza peruana que ha sido vinculada sentimental con Patricio Parodi en el 2025. Ahora, la modelo ingresó al reality 'Esto es Guerra' para formar parte de los participantes y ahora, el streamer le dio la bienvenida. 

'EEG' anuncia a Flavia López

La modelo Flavia López es la Miss Grand Perú 2025 y fue presentada como parte de la nueva temporada de 'EEG'. Es así como la reina de belleza ha estado vinculada anteriormente por el chico reality Patricio Parodi, y fue él quien le dio la bienvenida. 

"Estoy la verdad muy emocionada, nerviosa, también es parte de, pero estoy muy contenta de estar aquí y muchísimas gracias también por la oportunidad", dijo inicialmente la joven tras ser presentada por Mathías Brivio. 

Es así como tras su presentación, Patricio Parodi volteó para verla y fue llamado para que le de unas palabras por su ingreso. Así mismo, señaló que estaba muy contento del ingreso de su amiga

"Súper contento. No me esperaba. Cuando la estabas presentando y está dando un poco las pistas, dije, ¿será? ¿no será? porque el fin de semana hemos estado en la playa con un grupo de amigos", señaló. 

@estoesguerra.tv Primera polémica 🔥 Patricio Parodi y Rosángela Espinoza discutieron EN VIVO. 26/01/26 Esto es Guerra #EEG #estoesguerra #eegperu #guerreros #combatientes ♬ sonido original - Esto es Guerra

¿Patricio Parodi conoce a la modelo?

Tras la fuerte cercanía entre ambos, el conductor Mathías Brivio le preguntó cuánto tiempo se conocían. Es así como el chico reality reveló que se conoce hace más de un año y se han vuelto muy cercanos en su círculo de amistad. 

"(¿Se conocen?) La conozco, sí, ya más de un año. Somos buenos amigos, así que darle la bienvenida que corresponde como cualquier persona que conozco. Sé que está muy nerviosa. (Pero para ser tu amiga la tratas como que (muy serio) menos mal que tu amiga, (pero la tratas como si fuera tu enemiga)", expresó. 

En el pasado, Patricio Parodi ha sido relacionado con la joven modelo, incluso pidió a sus seguidores para que voten por la reina de belleza y pueda ganar en el concurso de Miss Grand Internacional 2025, aunque no logró pasar al top 30. Aún así se mostró la cercanía que tendrían ambos. 

De esta manera, Flavia López ha realizad su ingreso a 'Esto es Guerra' causando una gran conmoción entre el público y ser relacionado con Patricio Parodi. Puede que nazca un nuevo amor en esta nueva temporada, ya que ambos revelaron llevarse muy bien desde que se conocieron. 

