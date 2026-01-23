Valeria Piazza acude a comisaría para denunciar estafa y alerta a sus seguidores: "Son ladrones"

Valeria Piazza vivió momentos de tensión tras ser víctima de una estafa. La modelo contó en redes que, tras el robo del celular de un cercano, acudió a la comisaría para denunciar el hecho y alertar a sus seguidores sobre este tipo de engaños frecuentes en el país.

Valeria Piazza formaliza denuncia y lanza advertencia en redes

La presentadora utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar lo ocurrido y dejar en claro que los delincuentes estarían usando números telefónicos robados para suplantar identidades y estafar a más personas. Su testimonio generó preocupación entre sus seguidores, quienes rápidamente replicaron el mensaje como una medida de prevención.

Según relató la propia Valeria Piazza, el incidente ocurrió luego de que la influencer María Paz Gonzáles Vigil, esposa del comunicador Jesús Alzamora, sufriera el robo de su celular. Tras este hecho, los delincuentes utilizaron el número de la creadora de contenido para contactar a personas cercanas y cometer estafas, entre ellas, la conductora de televisión.

Ante la situación, Piazza acudió a una comisaría para presentar la denuncia correspondiente y dejar constancia de lo sucedido. Desde el lugar, compartió una fotografía donde se observa a un efectivo policial registrando su declaración, acompañada de un mensaje de alerta para sus seguidores.

"En la comisaría poniendo una denuncia porque le robaron el cel a María Paz y me estafaron. Tengan cuidado, si Paz les escribe por WhatsApp ¡Son ladrones!", escribió la presentadora, dejando en evidencia la modalidad utilizada por los delincuentes.

Si bien la modelo no precisó si los estafadores lograron sustraerle dinero ni detalló el perjuicio económico que sufrió, sí enfatizó la importancia de mantenerse atentos ante mensajes sospechosos, incluso cuando provienen de contactos conocidos. Este episodio se suma a otros momentos complicados que Valeria Piazza ha enfrentado recientemente.

Valeria Piazza aparece en comisaría para denunciar que fue víctima de estafa. (Foto: Captura)

Valeria Piazza opina de Samahara

En el programa 'América Espectáculos', Valeria Piazza comentó sobre las recientes declaraciones que dio Samahara Lobatón en contra de su madre, luego de que Melissa Klug estuviera siendo entrevistada en varios programas para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto contra Bryan Torres por agredir a su hija.

La conductora de televisión señala que dentro de la farándula hay personajes que suelen hacer show y fingen para facturar, pero en esta ocasión, Melissa Klug habría sido sincera y más porque no estaría cobrando por ir a los programas a denunciar al salsero.

"Vimos a su mamá bastante afectada, haciendo la denuncia en la comisaría y ahora vemos a Samahara dijo que su mamá está haciendo show (...) Yo veo a veces a personas en TV y digo 'tal vez está fingiendo', pero Melissa estaba realmente conmocionada, se le quebraba la voz porque se preocupa por su hija", expresó.

En conclusión, el testimonio de Valeria Piazza reveló una nueva estafa y su preocupación por la inseguridad, mientras que sus declaraciones en televisión muestran su postura frente a los conflictos de la farándula y tensiones familiares.