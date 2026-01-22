Valeria Piazza cuestiona a Samahara Lobatón tras arremeter contra su madre: "Melissa Klug estaba conmocionada"

En las redes sociales se ha viralizado una conversación donde Samahara Lobatón arremetería contra su madre por denunciar a los medios a Bryan Torres. Es así como Valeria Piazza no dudó en cuestionar a la influencer por hablar mal de Melissa Klug, luego que saliera a defenderla.

Valeria Piazza opina de Samahara

En el programa 'América Espectáculos', Valeria Piazza comentó sobre las recientes declaraciones que dio Samahara Lobatón en contra de su madre, luego de que Melissa Klug estuviera siendo entrevistada en varios programas para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto contra Bryan Torres por agredir a su hija.

La conductora de televisión señala que dentro de la farándula hay personajes que suelen hacer show y fingen para facturar, pero en esta ocasión, Melissa Klug habría sido sincera y más porque no estaría cobrando por ir a los programas a denunciar al salsero.

"Vimos a su mamá bastante afectada, haciendo la denuncia en la comisaría y ahora vemos a Samahara dijo que su mamá está haciendo show (...) Yo veo a veces a personas en TV y digo 'tal vez está fingiendo', pero Melissa estaba realmente conmocionada, se le quebraba la voz porque se preocupa por su hija", expresó.

Valeria Piazza sobre Samahara Lobatón arremetiendo contra su madre pic.twitter.com/S0yJonwC4C — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 23, 2026

Samahara Lobatón en contra de su madre

La tiktoker 'La Mana' sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación que tuvo una seguidora con Samahara Lobatón. La joven reveló que aconsejó a la influencer no facturar en medio de la agresión que sufrió.

"Yo le escribí a Samahara diciendo que no era el momento de facturar por el momento que está pasando, le dije que tenía el apoyo de su mamá y mira lo que dijo", expresó.

Lo que nunca espero fue la respuesta de Samahara, ya que según la conversación decidió arremeter en contra de su madre. Lobatón habría señalado que Melissa Klug solo estaría haciendo show a costa de su vida.

"jajaja no la conoces, ella vive su mundo. No te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show, tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Yo soy una gran madre para mis hijos no está pasando absolutamente nada y así seguirá siendo. Yo no me ahogo en un vaso de agua. Yo salgo adelante por mis hijos", se lee en el mensaje.

De esta manera, Samahara Lobatón ha sido muy cuestionada por sus recientes declaraciones hacia su madre Melissa Klug donde señala que solo hace 'show'. Valeria Piazza lamenta la opinión de la influencer, ya que la empresaria se ha mostrado muy preocupada por ella.