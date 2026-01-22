Rebeca Escribens dedica mensaje a Laura Huarcayo por su regreso a la TV: "La gente te extrañaba y reclamaba"

A pocos días del inicio de la temporada 2026, Mande quien mande quedó en el centro de la atención por un sorpresivo cambio en la conducción: Rebeca Escribens no apareció en pantalla y Laura Huarcayo asumió el mando. El canal oficializó la decisión antes del estreno y, aunque surgieron rumores, Escribens los desmintió y negó conflictos.

Rebeca Escribens aclara rumores y respalda a Laura Huarcayo

En medio de los comentarios que circularon en redes sociales, Rebeca Escribens utilizó sus plataformas digitales para poner fin a las especulaciones. Minutos antes del estreno de Mande quien mande, la conductora publicó un mensaje dirigido directamente a Laura Huarcayo, dejando en claro que entre ambas no existe ningún tipo de rivalidad.

"Querida Laura. No tenemos una foto juntas así que la IA hizo lo que pudo, ¡nunca perfecto!", escribió Escribens, en un mensaje cargado de cercanía y humor. Con esas palabras, buscó marcar distancia de los rumores que hablaban de tensiones o fricciones con la producción del programa.

La actriz también destacó el regreso de Huarcayo al horario que la posicionó como una de las figuras más queridas de la televisión peruana.

"Regresas al horario que te dio a conocer... la gente te extrañaba y te reclamaba", expresó, subrayando el cariño del público hacia la conductora. Además, cerró su mensaje con un deseo de éxito compartido: "Este año es nuestro, como buenas Géminis que somos".

Con este pronunciamiento, Escribens dejó claro que su salida del proyecto no responde a conflictos personales, sino a decisiones de producción que no afectan la relación profesional y amical que mantiene con Laura Huarcayo.

Laura Huarcayo se quiebra y revela emotiva llamada de Rebeca

La respuesta de Laura Huarcayo no tardó en llegar. La conductora, visiblemente emocionada, agradeció públicamente las palabras de Rebeca Escribens y reveló que recibió una llamada de ella minutos antes de ingresar a los estudios de América Televisión, en Pachacámac.

"Querida Rebe. Gracias por tu gran cariño y por las lindas palabras que llegaron a mi corazón. Sabes que te quiero mucho y siempre hemos conversado sobre los momentos inolvidables que tenemos cada una en nuestras vidas", escribió Huarcayo, reafirmando el vínculo de afecto que las une. En el mismo mensaje, añadió: "Sabes que te aprecio, te quiero y siempre desearé lo mejor de esta vida para ti".

Además, durante su testimonio, la conductora contó que la llamada de Escribens la tomó por sorpresa y la conmovió profundamente.

"Ella me llamó por teléfono ahora venía en el camino... se me salieron las lágrimas. Le dije: 'Rebeca, qué lindo lo que me has dicho, de verdad que lo he sentido muy desde su corazón'", relató la presentadora.

Asimismo, Huarcayo también destacó que ambas entienden que las oportunidades llegan cuando tienen que llegar.

"Cuando Dios dispone algo, cuando es para ti, va a ser para ti", expresó, antes de reiterar su cariño hacia Rebeca. "Te quiero mucho, Rebeca. Gracias por esas palabras tan lindas que me llegan al corazón y sabes que tienes una amiga siempre", concluyó.

El cambio en la conducción de Mande quien mande no solo generó sorpresa, sino que también dejó en evidencia un gesto de sororidad poco común en la televisión local. Lejos de alimentar rumores de rivalidad, Rebeca Escribens y Laura Huarcayo demostraron que prima el respeto y el afecto mutuo, marcando un inicio positivo para la temporada 2026 del popular magacín.