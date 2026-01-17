Melissa Paredes revela que volverá al concierto de Bad Bunny en Lima: "Otra vez"

El paso de Bad Bunny por la región sigue dejando huella. Melissa Paredes compartió con sus seguidores cómo vivió el primer concierto del 'Conejo Malo' en Lima. Sin embargo, la actriz sorprendió a todos al anunciar que una sola fecha no fue suficiente para ella.

Experiencia de Melissa Paredes en zona 'Los Vecinos'

La reconocida actriz Melissa Paredes estuvo presente este viernes 16 de enero en el Estadio Nacional para disfrutar del primer concierto de Bad Bunny en Lima. A través de sus sus historias de Instagram, la modelo compartió cada detalle de su experiencia durante la presentación del 'Conejo Malo'.

A diferencia de quienes buscan estar en medio del caos, Melissa Paredes optó por una experiencia más relajada pero igualmente inolvidable. La actriz, quien estuvo acompañada de su pareja Anthony Aranda, relató lo bien que la pasó en la denominada zona 'Los Vecinos', destacando la cerca que pudo ver a Bad Bunny.

"Ayer estaba en zona 'Los Vecinos', sentadita, regia, tranquilita, me encantó ese sector. El baño súper cerca, les voy a dejar aquí una fotito de ese baño", señaló Melissa Paredes.

Melissa Paredes y Anthony Aranda juntos en el concierto de Bad Bunny.

Sin embargo, no todo fue impecable. Durante la transición entre el escenario principal y su ya icónico segmento 'La Casita', Bad Bunny protagonizó un insólito momento. El artista puertorriqueño confundió a Perú con Chile, dejando atónitos a varios asistentes, entre ellos la actriz Melissa Paredes.

"Ayer lo pasé hermoso, excepto cuando Bad Bunny se fue para Chile y yo así como: '¿Qué dijiste?'. Pero bueno, puede pasar", bromeó Melissa Paredes sobre los momentos del show.

Pese al incidente, Melissa Paredes no ocultó su emoción de vivir la euforia del tour mundial 'Debí tirar más fotos'. La actriz consideró que una noche no fue suficiente, por lo cual confirmó su asistencia a la segunda fecha de este sábado 17 de enero.

¿Qué esperar del segundo concierto de Bad Bunny?

Desde muy temprano, Melissa Paredes apareció en sus historias de Instagram preparándose para una larga jornada de trabajo. Entre brochas de maquillaje y ajustes de peinado, la actriz saludó a sus seguidores con un animado "¡Buenos días!", aunque confesó que la noche anterior fue intensa.

"Ayer he cuidado mi voz lo más que pude. Hoy se graba todo el día y de ahí... ¡concierto otra vez!", anunció Melissa Paredes con una energía envidiable.

Historia de Melissa Paredes pic.twitter.com/5LVxzhhpKc — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 17, 2026

Se espera que esta segunda fecha sea tan explosiva como la primera. Muchos fanáticos, al igual que Melissa Paredes, han optado por comprar entradas para ambas fechas, asegurando que la energía del público y el carisma de Bad Bunny crean una atmósfera difícil de abandonar.

De esta manera, con un rotundo "otra vez", Melissa Paredes dejó claro que su fanatismo por Bad Bunny supera cualquier incidente ocurrido sobre el escenario. La actriz se prepara así para revivir la experiencia completa, demostrando que el fenómeno del 'Conejo Malo' en Lima es capaz de convocar a sus seguidores más fieles en múltiples fechas.