Bad Bunny confunde a Perú con Chile: Video revela error del 'Conejo Malo' durante concierto en Lima

Un error que nadie esperaba. Bad Bunny se presentó este viernes 16 de enero en el Estadio Nacional, cumpliendo su primera fecha en Lima como parte de su tour 'Debí tirar más fotos'. Lo que debía ser una noche de pura celebración para los miles de fanáticos se convirtió en el blanco de las redes sociales tras una inesperada confusión del 'Conejo Malo'.

Bad Bunny gritó Chile durante concierto en Perú

El paso de Bad Bunny por Sudamérica sigue dando de qué hablar, pero no solo por sus impresionantes puestas en escena o sus éxitos mundiales. Esta vez, el artista puertorriqueño se volvió tendencia en redes sociales tras el insólito error que dejó sorprendidos a los miles de fanáticos peruanos.

Todo parecía marchar a la perfección, el Estadio Nacional de Lima vibraba con la energía característica de Bad Bunny. Sin embargo, durante la transición entre el escenario principal y su ya icónico segmento 'La Casita', el artista puertorriqueño protagonizó un insólito momento.

El video, que rápidamente se volvió viral, captó el preciso momento en que Benito Martínez Ocasio cometió el error, desatando una ola de reacciones que fueron desde risas hasta la indignación de algunos seguidores locales. En medio de la euforia de su presentación en Lima, Bad Bunny confundió a Perú con Chile.

El silencio de un sector del público y los gritos de asombro de otros no se hicieron esperar. Para un fanático que ha esperado meses y pagado precios considerables por ver a Bad Bunny en su ciudad, escuchar el nombre del país vecino fue un golpe inesperado.

¿Confusión real o un eco del tour?

Muchos se preguntan qué pasó por la mente de Benito Martínez Ocasio en ese segundo. Algunos usuarios en redes sociales defienden al artista, argumentando que la intensidad de las giras internacionales puede causar este tipo de lapsus.

Como se recuerda, Bad Bunny venía de ofrecer presentaciones en Santiago de Chile, lo que explicaría por qué el nombre del país del sur aún estaba fresco en su memoria. Sin embargo, en la música en vivo, confundir la ciudad o el país anfitrión es considerado uno de los errores más peligrosos para mantener la conexión con el público.

En resumen, este incidente se sumó a la lista de anécdotas de la gira mundial de Bad Bunny, demostrando que incluso las estrellas de su magnitud son humanas y pueden equivocarse. Aunque el grito de "¡Chile!" quedará grabado en los celulares y en la memoria de los asistentes peruanos, el éxito del concierto fue indiscutible.