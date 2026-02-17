Peruano regala camioneta a su pareja extranjera tras un mes de novios y se vuelve viral (VIDEO)

Un peruano sorprendió a todos en redes sociales luego de regalarle una camioneta nueva a su pareja extranjera por San Valentín, pese a que llevan poco tiempo de relación formal. El romántico gesto ocurrió en San Martín de Porres y fue grabado en video, generando miles de reacciones entre los usuarios.

Hombre sorprende al regalar camioneta a su pareja extranjera

El gesto romántico que ocurrió en San Martín de Porres no fue cualquier detalle. El hombre peruano llegó hasta el centro de trabajo de la joven extranjera y la hizo salir a la calle para darle la sorpresa frente a varias personas y cámaras. La camioneta estaba decorada con globos, flores y peluche, mientras la mujer no podía ocultar su sorpresa

El regalo llamó aún más la atención porque, según se reveló, la pareja tiene solo un mes de noviazgo formal, aunque se conocen desde hace varios años. Durante la entrevista con "VIATV PERÚ", el peruano contó que su historia personal influyó mucho en este gesto de amor.

"Cuando era muy menor yo me dedicaba a limpiar vehículos y se me ocurrió hacer este gesto por mi amada, por la mujer que amo, una fecha tan importante que es. De pasar a limpiar vehículos he pasado a regalar un vehículo", expresó con emoción.

Por su parte, la joven relató cómo vivió el momento de la sorpresa. Destacó que la situación la dejó totalmente impactada.

"Yo estaba en la oficina haciendo documentaciones, él se había ido a un local, inspecciones. Y cuando me dice baja, la camioneta ya estaba acá", dijo, dejando ver que no sabía nada del regalo.

Además, ambos aclararon que su historia no empezó hace poco, ya que primero fueron amigos antes de formalizar su romance. Pero impactaron al revelar que llevan un mes y medio como novios.

"Valió la pena la inversión hecha (...) Nosotros nos conocemos un promedio de 5 años, hemos primero sido amigos y esa amistad pasó a otro nivel y hemos formalizado el 31 de diciembre. (¿Se van a casar?) Estamos de novios, comprometidos", contó el señor.

En medio de la entrevista, también le preguntaron a la joven qué daría ella por amor, y su respuesta fue bastante sentimental. Incluso, cuando le consultaron qué le regalaría a su pareja, respondió con sinceridad

"Primero, que sean los mejores amigos, que dejen que Dios los moldee y luego tomen la decisión de casarse con la persona correcta e indicada", señaló. "El amor, el respeto y la lealtad... Que luchen por el amor de su vida, sobre todo lo respeten, lo valoren y nunca dejen por fuera a Dios".

Reacciones y opiniones en redes sociales tras el regalo viral

El detalle no solo emocionó a la novia, sino que también generó todo tipo de comentarios en internet. Algunos usuarios celebraron el gesto como una prueba de amor sincero, mientras que otros se mostraron sorprendidos por lo grande del regalo.

"Ya tiene camioneta para que se pase con su primo", "Después lo adornará", "Por eso, pero nadie se aburre", "Voy enamorado, pero es para que lo maneje el hermano", "Quiero saber el final de la historia en unos meses", son algunos de los comentarios más hilarantes.

En conclusión, el video del romántico regalo del peruano a su novia extranjera se volvió viral en cuestión de horas y sigue generando debate en redes sociales. Mientras algunos aplauden el gesto y lo ven como una muestra de amor verdadero, otros cuestionan la rapidez y el alto valor del obsequio. Lo cierto es que la camioneta "0 km" se convirtió en uno de los momentos más comentados de San Valentín.