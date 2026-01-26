¡GANÓ! Peruano se convierte en millonario tras llevarse más de S/19 MILLONES en famosa lotería

Este último domingo 25 de enero se vivió un momento muy emocionante en el Perú. Durante el sorteo de un juego de lotería, uno de los más populares del país, un afortunado ciudadano logró convertirse en millonario al llevarse más de 19 millones de soles, una de las cifra más alta entregada del sorteo.

Nuevo millonario en el Perú

Según información oficial de la misma página de La Tinka, el ganador de la lotería adquirió su boleto a través de una tienda oficial del juego en un centro comercial de la provincia de Cajamarca en el mismo día del sorteo. Sin imaginarlo, esa jugada sería la que le cambiaría la vida para siempre tras ganar S/19′505,138. Las bolillas ganadoras fueron: 04, 08, 19, 28, 35 y 43.

"¡¡CAJAMARCA ESTÁ DE FIESTA!! Ayer Domingo, REVENTÓ el Pozo Millonario en más de S/19.5 MILLONES", así lo anunciaron en sus redes y la emisión fue transmitida por televisión y su canal de YouTube.

¡¡CAJAMARCA ESTÁ DE FIESTA!! 😱🎉 Ayer Domingo, REVENTÓ el Pozo Millonario en más de S/19.5 MILLONES. 🥳💰 pic.twitter.com/WQl404yHQp — La Tinka (@LaTinkaOficial) January 26, 2026

Entre otros sorteos estuvo el 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. En este último, el número favorecido fue el 11 y se anunciaron que fueron cinco ganadores con 14 aciertos, quienes también se llevaron premios importantes, aunque fue que reventó el gran pozo del juego de lotería lo que acaparó la atención y las celebraciones en las redes sociales tras volverse viral.

Este premio entregado el pasado domingo causa emoción en estos sorteos en miles de peruanos. La historia de La Tinka está llena de episodios memorables, como el ocurrido el 21 de septiembre de 2025, cuando otro ciudadano se llevó S/45.805.280 tras acertar los seis números ganadores.

En aquella ocasión, esto causó mucha emoción ya que se llegó a una suma de dinero totalmente sorprendente por primera vez en la historia del juego de lotería. Ahora, ha llegado un segundo ganador del pozo millonario a inicios del 2026.

¿Se cobran impuestos de la lotería?

En el Perú, las ganancias obtenidas en los sorteos de lotería como La Tinka están sujetas a impuestos. Según la normativa vigente, el monto que se descuenta corresponde al 10% del premio total, el cual se aplica automáticamente antes de la entrega del premio al ganador. El pago de este impuesto garantiza que parte de la ganancia también se destine al Estado.

De esta manera, el juego de lotería vuelve a demostrar por qué es considerada la favorita de los peruanos. Ahora, la expectativa crece tras salir un nuevo millonario a inicios de 2026 ganando más de 19 millones de soles.