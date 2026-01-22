Ministerio Público inició una investigación contra Bryan Torres por el caso Samahara Lobatón

Cómo lo reveló Melissa Klug hace más de una semana puso una denuncia contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio hacia su hija Samahara Lobatón. Ahora, Fiscalía ya habría iniciado las investigaciones preliminares.

Fiscalía abre investigación

Por medio de un comunicado, el Ministerio Público ha dado a conocer a medios de prensa que ha iniciado una investigación preliminar contra el salsero Bryan Torres. Cómo se recuerda, el caso de inicio luego de que se viralizara el vídeo de agresión hacia Samahara Lobatón.

"La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, Samahara Lobatón", expresó.

Quien ha sido encargo del caso es el fiscal Eddy Torvisco Tipiana. Ha analizado la denuncia presentada por la empresaria Melissa Klug, incluyendo los videos que evidencian la agresión que recibió la influencer Samahara, y emitió la disposición para iniciar las diligencias correspondientes sobre el caso.

Samahara arremete contra su madre

La tiktoker 'La Mana' sorprendió a sus seguidores al revelar una conversación que tuvo una seguidora con Samahara Lobatón. La joven reveló que aconsejó a la influencer no facturar en medio de la agresión que sufrió. Lo que nunca espero fue la respuesta de Samahara, ya que según la conversación decidió arremeter en contra de su madre. Lobatón habría señalado que Melissa Klug solo estaría haciendo show a costa de su vida.

En respuesta a los comentarios de su hija, Melissa Klug explicó que desde hace varios días no ha podido verla, ya que la joven se llevó consigo a sus hijos. La empresaria recalcó que teme que la influencia de Bryan Torres esté afectando las decisiones de su hija.

"Deseo que mi hija se cure para que ella y sus hijos crezcan en un ambiente de paz y amor. Tengo fe de que será así y ella, a la hora de escoger, saldrá de ese infierno por sus hijos. Me siento desesperada, temo que ese desgraciado pueda atentar nuevamente contra Samahara o que ella haga algo porque solo escucha lo que él le dice", expresó la empresaria.

De esta manera, Melissa Klug sigue firme para ayudar a su hija Samahara Lobatón, a quien señala necesitar terapia psicológica. Ahora tras la denuncia que puso la empresaria, el Ministerio Público ha dado a conocer que inició investigaciones preliminares contra el salsero Bryan Torres por la denuncia de tentativa de feminicidio tras fuerte agresión evidenciada en un vídeo.