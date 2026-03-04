Amigos de Lizeth Marzano comparten emotivos recuerdos antes que perdiera la vida por atropello de Adrián Villar

La muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrida el 17 de febrero en San Isidro tras ser atropellada presuntamente por Adrián Villar, no solo generó indignación nacional. También dejó al descubierto el profundo dolor de su entorno más cercano ahora amigos que la consideraban una hermana compartieron recuerdos íntimos de la joven.

Amigos comparten emotivos recuerdos

En la reciente emisión del programa "Magaly Tv: La Firme", Katherine Narro y su esposo Aldo Montero, junto a otros seres queridos, revelaron anécdotas que describen a una Lizeth multifacética, comprometida con sus metas y profundamente unida a su familia. También destacaron el amor incondicional que su madre sentía por ella.

"Esta foto de Año Nuevo en Huarmey la tengo como un bonito recuerdo porque Liz nos convocó a todos, fue como la última reunión de amigos. El rostro de su mamá, la tristeza de su mamá... recordaba cómo la señora admiraba a Liz y verla después que su hija ha fallecido me partió el corazón", mencionó Katherine.

Con un álbum familiar en mano, sus amigos mostraron imágenes de la joven disfrutando del mar, escenario donde brilló al batir récords nacionales de apnea. También recordaron su amor por sus dos mascotas, a quienes trataba como hijas.

"No me imagino cómo estarán ahora, porque ella las trataba como sus hijitas y son mascotas, sienten y extrañan", explicó su amiga, visiblemente afectada.

La música ocupaba otro lugar especial en su vida. Lizeth había retomado con entusiasmo sus clases de saxofón, instrumento que practicaba desde los 14 años. De hecho, la noche previa al accidente ensayó jazz hasta las 9:30 p.m. con su maestro de toda la vida, quien la despidió sin saber que sería la última vez que la vería le envió un mensaje a su amigo.

"Me manda un mensaje como una despedida me dice que cuándo te desocupes me avisas, cuídate amigo no te me descuides, te quiero mucho", explicó Aldo Montero.

Nuevas evidencias complican el caso

Mientras sus seres queridos la recuerdan, la investigación avanza. Cámaras de seguridad de San Isidro registraron que la camioneta donde se trasladaban Adrián Villar, su padre y la periodista Marisel Linares regresó al punto donde ocurrió el atropello horas después del hecho.

Las imágenes también muestran que, minutos antes, el vehículo estuvo en un parque ubicado frente a la vivienda de Francesca Montenegro, expareja del joven investigado. Las primeras hipótesis señalan que allí habrían sostenido una conversación relacionada con el accidente. Incluso, no se descarta que evaluaran una posible estrategia frente a lo ocurrido.

El 3 de febrero, en el programa Magaly TV, la firme, se difundieron imágenes exclusivas que muestran a la camioneta pasando por el lugar del atropello alrededor de las 2:30 a.m. En el vehículo se encontraban la periodista, su pareja y el joven de 21 años.

Además, las cámaras captaron una camioneta BMW sospechosa que pasó hasta en tres ocasiones por la zona del accidente, ocurrido el 18 de febrero. Las autoridades aún no identifican a los ocupantes de ese vehículo.

El caso de Lizeth Marzano no solo mantiene en vilo a la opinión pública por las nuevas evidencias, sino que también ha permitido conocer la historia de una joven llena de sueños, talento y amor por los suyos. Mientras la justicia avanza, sus amigos y familiares mantienen vivo su recuerdo.