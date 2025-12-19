Magaly responde a la segunda carta notarial de Melissa Paredes: "Que ella tenga cuidado"

Desde hace varios días, Melissa Paredes ha expresado su inconformidad luego que Magaly Medina haya aclarado sobre lo que dijo la actriz, sobre su vida personal que incluiría temas sobre su pequeña hija. Es así como la conductora de televisión decidió responder con todo.

Magaly responde

A través del medio 'El Trome', Magaly Medina decidió responder nuevamente a la carta notarial que envió Melissa Paredes contra su persona y su programa de televisión por segunda ocasión para que deje de hablar de temas relacionados a su vida privada y la de su hija con el 'Gato' Cuba.

"Ese tema lo ven mis abogados, pero ella puede enviar todas sus cartas notariales que quiera, la cuestión es que si ella miente sobre algunas cosas de nosotros, entonces tenemos el derecho de aclararle y ella mintió", expresó.

La periodista no se quedó callada y señaló que en ningún momento, su programa ha mentido o dado alguna información falsa no corroborada ante los medios. Dejando en claro que salió para desmentirla de sus declaraciones.

"Mintió al decir que nos había callado la boca, que habíamos patinado varias veces. ¿En qué patinamos aquella vez? En nada, mostramos imágenes de un ampay donde ella le fue infiel a su marido y en aquella ocasión entrevistamos al 'Gato' Cuba, incluso, la exministra de la Mujer, Ana Jara, intervino en este tema cuando ella decía que su hija iba a pasar por cámara Gesell", agregó.

No le tema a Melissa Paredes

Es así como Melissa Paredes menciona que solo ha buscado aclarar lo que se viene diciendo al público, como lo hizo ella en un podcast hace unos días atrás. Por ello, señaló que la actriz tenga cuidado a lo que dice, y que ella, no es de mandar cartas notariales.

"Entonces, mientras ella esté contando historias que no se parecen a la realidad, lógico que vamos a salir a aclarárselo porque ella lo hace en un medio público, lo hace en un podcast y los podcasts ahora rebotan en los diarios y medios digitales, que ella tenga cuidado. Yo no soy de estar mandando cartas notariales, cuando lo hago, lo hago de manera muy discreta", dijo.

De esta manera, la periodista Magaly Medina deja en claro que no teme a la segunda carta notarial que le ha enviado Melissa Paredes dejando en claro que solo ha buscado aclarar sus declaraciones, más no dar información no corroborada.