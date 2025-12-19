RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Lo minimiza!

Magaly responde a la segunda carta notarial de Melissa Paredes: "Que ella tenga cuidado"

Magaly Medina decidió responder tras recibir la segunda carta notarial de Melissa Paredes para el cese inmediato de cualquier declaración pública relacionada con su hija menor.

Magaly responde a la segunda carta notarial de Melissa Paredes
Magaly responde a la segunda carta notarial de Melissa Paredes (Composición Karibeña)
19/12/2025

Desde hace varios días, Melissa Paredes ha expresado su inconformidad luego que Magaly Medina haya aclarado sobre lo que dijo la actriz, sobre su vida personal que incluiría temas sobre su pequeña hija. Es así como la conductora de televisión decidió responder con todo. 

Magaly responde

A través del medio 'El Trome', Magaly Medina decidió responder nuevamente a la carta notarial que envió Melissa Paredes contra su persona y su programa de televisión por segunda ocasión para que deje de hablar de temas relacionados a su vida privada y la de su hija con el 'Gato' Cuba. 

"Ese tema lo ven mis abogados, pero ella puede enviar todas sus cartas notariales que quiera, la cuestión es que si ella miente sobre algunas cosas de nosotros, entonces tenemos el derecho de aclararle y ella mintió", expresó. 

La periodista no se quedó callada y señaló que en ningún momento, su programa ha mentido o dado alguna información falsa no corroborada ante los medios. Dejando en claro que salió para desmentirla de sus declaraciones. 

"Mintió al decir que nos había callado la boca, que habíamos patinado varias veces. ¿En qué patinamos aquella vez? En nada, mostramos imágenes de un ampay donde ella le fue infiel a su marido y en aquella ocasión entrevistamos al 'Gato' Cuba, incluso, la exministra de la Mujer, Ana Jara, intervino en este tema cuando ella decía que su hija iba a pasar por cámara Gesell", agregó. 

Jessica Madueño falleció: ¿quién fue en vida la madre del hijo de Guillermo Dávila?
Lee también

Jessica Madueño falleció: ¿quién fue en vida la madre del hijo de Guillermo Dávila?

No le tema a Melissa Paredes

Es así como Melissa Paredes menciona que solo ha buscado aclarar lo que se viene diciendo al público, como lo hizo ella en un podcast hace unos días atrás. Por ello, señaló que la actriz tenga cuidado a lo que dice, y que ella, no es de mandar cartas notariales. 

Paul Michael y el mensaje que le mandó a Christian Cueva: "Que se apure para entregar el diamante"
Lee también

Paul Michael y el mensaje que le mandó a Christian Cueva: "Que se apure para entregar el diamante"

"Entonces, mientras ella esté contando historias que no se parecen a la realidad, lógico que vamos a salir a aclarárselo porque ella lo hace en un medio público, lo hace en un podcast y los podcasts ahora rebotan en los diarios y medios digitales, que ella tenga cuidado. Yo no soy de estar mandando cartas notariales, cuando lo hago, lo hago de manera muy discreta", dijo. 

De esta manera, la periodista Magaly Medina deja en claro que no teme a la segunda carta notarial que le ha enviado Melissa Paredes dejando en claro que solo ha buscado aclarar sus declaraciones, más no dar información no corroborada. 

Temas relacionados carta notarial Magaly Melissa Paredes responde

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Imitador de Lennox en 'Yo Soy' perdió la vida tras ataque armado frente a su vivienda en Puente Piedra

Miguelón responde a Tilsa Lozano tras confesar que aún lo ama: "La quiero, la soporto"

Tula Rodríguez destruye a Gisela tras escándalo con América TV: "Yo no podría hacer eso, yo me ubico"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

últimas noticias
Karibeña