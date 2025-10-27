Rosángela Espinoza responde a sus excompañeros de 'EEG': "Gente falsa e hipócrita"

Hace unos días, Rosángela Espinoza fue eliminada del programa 'Esto es Guerra' retirándose totalmente furiosa si despedirse de nadie. Después, la joven decidió responder a otros canal de televisión despotricando contra sus excompañeros.

¡Se manda con todo contra excompañeros de 'EEG'!

Durante el programa 'Amor y Fuego' compartieron la entrevista que realizaron a Rosángela Espinoza cuando iba camino a almorzar. Es así al ser consultada sobre por qué no se despidió de los chicos realitys cuando fue eliminada, la joven despotricó con todo señalándolos de hipócritas.

"Yo no me despido de gente falsa e hipócrita. A mí no me interesa que sean personas falsas e hipócritas como con el público ese tema ¿no? Fue una trampa para que entre su esposa, y el otro Jota para que entre su hermano", expresó la artista.

Como se conoce, Alejandra Baigorria ingresó al programa de TV tras la salida de Rosángela Espinoza. La empresaria no le agradó que varios de sus compañeros celebraran la salida de la joven influencer expresando que no tendrían ningún problema entre las dos. Incluso, la misma exchica reality negó tal enemistad.

"¿Te llevas mal con Alejandra?", le preguntó el reportero, y Rosángelo dijo: "No, pero no era la manera".

Rosángela Espinoza enfocada en sus proyectos

Después, la chica influencer comentó que tras su inesperada salida del programa reality de 'Esto es Guerra' se queda con la consciencia tranquila sabiendo que todo lo hizo bien. Así mismo, que no le faltaría trabajo.

"Con respecto a la eliminación, yo estoy tranquila, con la consciencia tranquila, puedo dormir en paz, lo que nunca me va a faltar es trabajo y salud"

Dentro de ese contexto, Rosángela señaló que actualmente se encuentra realizando shows navideños y por temas de trabajo con 'Esto es Guerra' tuvo que rechazar algunas presentaciones que era dentro de su horario laboral, pero ahora está retomando aquellos contratos y que si la quieren de regreso en el programa, tendrían que aumentarle el sueldo.

"Por supuesto (un pago triple). Además, estoy con mis shows navideños que he tenido que rechazarlos de lunes a viernes por el programa y espero que me vuelvan a retomar esos contratos", agregó.

De esta forma, la misma joven no descartó no regresar a 'EEG', pero que esta vez tendrían que subirle a su pago por su eliminación inesperada. Además, que Rosángela Espinoza dejó en claro que no desea tener ninguna amistad con aquellos que la traicionaron para que sea sacada del programa de TV.