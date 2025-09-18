Doña Martha, madre de Milett, tiene fuerte discusión con Gigi mitre EN VIVO: "Estás equivocada"

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, encendió la pantalla de Amor y Fuego al protagonizar un enfrentamiento con Gigi Mitre. Todo ocurrió cuando la conductora aseguró que en la prensa argentina ya se comentaba sobre un posible romance entre Marcelo Tinelli y Milett antes de su llegada a Buenos Aires, lo cual fue negado tajantemente por la progenitora de la modelo.

La 'bronca' entre Doña Martha y Gigi Mitre

Las afirmaciones de Gigi no pasaron desapercibidas para Valcárcel, quien salió al frente con tono firme y desmintió aquella versión. La madre de la modelo negó que se hablara de su hija en Argentina previo a conocer al presentador, dejando en claro que la historia de amor entre ambos habría iniciado tiempo después.

"Está un poquito equivocada. Dice que cuando ya estaba en avión Milett, ya todos en Argentina decían que iban a estar. No fue así mi amor, pueden revisar todos los videos. Cuando hicieron el contrato, ahí se flecharon", aseguró Valcárcel, mostrando su incomodidad con las afirmaciones de la conductora.

Gigi Mitre, por su parte, no se quedó en silencio y respondió a la confrontación. La presentadora reafirmó que la versión tenía sustento y que distintos panelistas argentinos ya comentaban sobre la cercanía entre Milett y Tinelli antes de que la modelo peruana pusiera un pie en el país sureño.

"Lo que he dicho es que desde antes que llegue Milett a Argentina, todos los panelistas ya los estaban vinculando", replicó Mitre. Ante ello, Valcárcel volvió a negar que su hija haya sido mencionada por la prensa previa a su participación en el programa argentino, sosteniendo que nadie la conocía en ese entonces.

Milett quiere convivir con Tinelli

En declaraciones para un medio argentino, Milett hizo caso omiso a las acusaciones que pesan contra su novio y aseguró que su relación está mejor que nunca. Además, restó importancia a los rumores de que su romance es armado, ya que tienen casi dos años juntos.

"Me llama muchísimo la atención que hasta el día de hoy piensen que nuestra relación es de reality. Es la interpretación de cada persona. Cada quien tiene el libre albedrío de opinar lo que quiera", dijo a SPQ.

Consultada sobre la posibilidad de convivir con Marcelo Tinelli, Milett se mostró ilusionada y afirmó que ya han tocado el tema en este tiempo que llevan juntos, aunque debe concretarse en el futuro, pues todo forma parte de un proceso.

"Estamos en conversaciones de futuro. Estamos disfrutándonos y lo que venga ya se enterarán seguramente", sentenció.

De esta manera, el enfrentamiento entre Martha Valcárcel y Gigi Mitre evidenció la controversia en torno al romance de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Mientras la madre negó rumores previos, Rodrigo González sostuvo que en Argentina ya se comentaba sobre la relación antes de la llegada de la modelo.