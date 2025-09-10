Daniel Lazo se habría pasado de copas tras show y Magaly Medina lo critica: "Que pena, tenía futuro"

Daniel Lazo, recordado por ser el primer ganador de 'La Voz Perú' ha llamado la atención por imágenes divulgadas en las últimas horas que lo muestras en aparte estado de ebriedad siendo sostenidos por varias personas mientras lo retiraban. El material divulgado ha generado impacto y en la reciente edición de Magaly TV: La Firme, la conductora Magaly Medina no dudó en comentarlo.

Magaly Medina lamenta la situación de Daniel Lazo

Durante la emisión del programa, Magaly Medina no ocultó su sorpresa al presentar las imágenes. La periodista recordó que Lazo debutó con gran expectativa en 'La Voz Perú' y que fue reconocido por su "voz espectacular" y un talento que lo perfilaba como una figura destacada de la música nacional.

"Pensar que este chico que se inició en La Voz, si no me equivoco, Daniel Lazo, una voz espectacular, gran talento. Sin embargo, ya nadie se acuerda de él. El chico creo que salió en un programa reconociendo que tenía algunos problemas, que los estaba superando. Sin embargo, miren ustedes las imágenes que hoy pasó. Todo se filtra, y me llamó tanto la atención", expresó la conductora.

En el video se observa al intérprete tambaleándose y con claros signos de haber consumido alcohol en exceso. Según Medina, Lazo habría sido contratado para cantar en una reunión privada, pero terminó protagonizando una escena lamentable.

"Miren cómo canta, cómo lo sacan totalmente ebrio, cayendo, y se tienen que agarrarlo para que no se caiga. ¿Qué manera? Como algunos futbolistas que desperdiciaron su carrera con alcohol y mujeres también....Qué pena da ver a un artista que tenía un futuro, se proyectaba con una gran voz, y miren, lo termina cantando en eventos privados, de los que sale pésimo", finalizó.", comentó de forma contundente.

Magaly hace una reflexión sobre los excesos y la fama

La conductora no se limitó a criticar, sino que aprovechó el caso de Daniel Lazo para reflexionar sobre cómo la fama, aunque breve, puede ser destructiva si no se maneja con responsabilidad. Según explicó, muchos jóvenes artistas y deportistas pierden el rumbo porque no cuentan con la preparación emocional para enfrentar la exposición mediática.

"Cantantes, grupos, hemos visto muchos que, obnubilados por esa cierta notoriedad que alcanzan, no están preparados y ceden ante todas las tentaciones que este poquito de popularidad les ofrece. Porque cuando uno comienza a tener un poquito de famita, sobre todo acá, estamos en Perú, no estamos en Hollywood. Las tentaciones las hay de todas las formas y maneras", señaló la periodista.

En conclusión, las imágenes de Daniel Lazo han reavivado el debate sobre cómo los excesos afectan a los jóvenes artistas en el Perú. Lo que parecía ser una carrera con un futuro brillante hoy se encuentra opacada por episodios que generan preocupación en sus seguidores y medios de prensa.