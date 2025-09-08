Magaly Medina critica a Paul Michael tras llanto por comentarios en su contra: "Es otro hijo de Pamela López"

Paul Michael y Pamela López fueron invitados al programa 'Esta Noche' para hablar sobre su relación, pero el momento más comentado no fue una declaración romántica, sino el llanto del joven cantante de salsa. Esta reacción generó diversas opiniones en el público y no pasó desapercibida para la conductora Magaly Medina, quien cuestionó duramente su comportamiento.

Magaly Medina cuestiona la actitud de Paul Michael

Durante la reciente emisión de 'Magaly TV: La Firme', la conductora criticó irónicamente el llanto de Paul Michael, refiriéndose a él como "otro más de los hijos de Pamela López". Medina cuestionó que el joven prefiriera llorar en lugar de demostrar algún talento artístico durante su aparición en el programa de "La Chola Chabuca".

"En vez de cantar o mostrar algún tipo de talento para algo, solo atinó a llorar, que parece ser ahora una especie de gancho que la gente practica para generar empatía con el público, no lo sé... Está bien llorar porque los hombres también lloran, pero por las críticas, ni que fuera un joven de 15 años", manifestó.

La periodista insinuó que este tipo de reacción parece formar parte de una estrategia para mantenerse en el ojo público. Recordó que Paul Michael ya ha tenido oportunidades en orquestas y en el reality 'Esto es Guerra', sugiriendo que su llanto podría ser un recurso calculado para acceder a nuevas oportunidades mediáticas.

"El chico no destaca por nada, ni por su voz. Es cierto que las críticas vienen por ese lado, pero al parecer le resbalan porque hasta el momento hemos visto que su única meta es lograr cierto brillo y oportunidades, que las ha tenido con orquesta, en Esto es Guerra o discotecas, porque Pamela López lo arrastra donde va", concluyó Medina.

Pamela López aclara rumores sobre embarazo y futuro familiar

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Pamela López sorprendió al público al hablar sobre los deseos de Paul Michael de convertirse en padre. La trujillana aclaró que, por el momento, no está embarazada, aunque el tema se discute constantemente con su pareja.

"No estoy embarazada, pero es un tema que lo hablo muchísimo porque Paul siempre me habla de tener un hijo, todo el tiempo está en su cabeza de él. Lastimosamente, estoy ligada", confesó, generando sorpresa entre los televidentes.

Paul Michael no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre el asunto y provocó risas en el programa al decir: "La desligo de una, un poquito más de plata y la desligo jajaja". Sin embargo, Pamela puso límites claros y explicó el delicado motivo por el cual no podría tener más hijos:

"Sería complicado. Sucede que en mi último parto yo me morí, me tuvieron que poner electroshock porque fueron cuatro cesáreas, entonces sería muy riesgoso", reveló, dejando a todos en shock.

En conclusión, el encuentro televisivo permitió conocer detalles íntimos de la relación entre Pamela López y Paul Michael, pero también abrió un debate sobre la forma en que algunos artistas utilizan sus emociones frente a las cámaras. Mientras opiniones como la de Magaly Medina cuestionan el llanto del joven cantante como estrategia de notoriedad.