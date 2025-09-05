RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Todo se descontroló!

¿Vuelve a la TV? Laura Huarcayo junto a Valentino se apoderan del programa de María Pía y Carlota

María Pía Copello y Carlota se fueron del set del programa luego de que Laura Huarcayo se apoderó de 'MQM' junto al influencer Valentino.

Laura Huarcayo junto a Valentino se apoderan del programa de María Pía y Carlota (Composición Karibeña)
05/09/2025

Como se recuerda, Laura Huarcayo es una reconocida artista peruana que ha cautivado al público desde su aparición en la TV hace muchos años atrás. Ahora, volvió a 'MQM' como invitada especial, pero junto a Valentino se apoderaron del programa ocasionando la salida de María Pía Copello y Carlota

¡María Pía y Carlota se van del programa!

Hoy en el programa 'MQM' se realizó un concurso de diseño de ropa donde Laura Huarcayo fue invitada a ser parte del jurado. Es así como se encuentra con Valentino y se dan un caluroso abrazo expresando lo mucho que se admiran. Mientras ello sucedía, María Pía resaltó que aparentemente Carlota estaría celosa, ya que trabajó antes con la modelo. 

"Mientras acá hay cariño, respeto y admiración, por allá hay celos. Se ha sentido opacada, ninguneada", expresó María Pía, y Valentino agregó: "Lo que fue en su tiempo ya pasó, ahora estoy acá para reemplazar, podemos abrir un canal, un programa. Carlota ya fue, que se jubile ya queda ahí, nosotras juntas hacemos nuestro programa".

Después de ello, Carlota procede a retirarse del set y mientras que tratan de llamarlo para que regrese, María Pía Copello trata de conducir, pero era interrumpido por los dos invitados y decide también retirarse.

"Que se queden con el programa, estoy tratando de hablar con ellos hace rato y no me dan bola, también me voy, nos vamos", comenta María Pía Copello. 

¡Admiración entre Laura Huarcayo y Valentino!

Momentos antes de todo lo sucedido, Laura Huarcayo expresó que es una fan del contenido que hace Valentino en sus redes sociales junto a su familia. Incluso, cuando se abrazan por primera vez, la modelo le dedica unas tiernas palabras al joven influencer. 

"Me encanta tu trabajo, me hace muy feliz verte genuino y me encanta tu familia", expresó Laura en vivo hacia el joven. 

Así mismo, el influencer señaló que junto a su madre han seguido la carrera de Laura desde que era muy pequeño. Por ello, se emocionó mucho el poder interactuar con ella, que incluso estaban planeando en vivo poder hacer un programa digital juntos. 

De esta forma, es que Laura Huarcayo y Valentino tienen esa cercanía de inmediata que desata los celos de Carlota. Al final, María Pía Copello se une con su compañero para irse del set de TV y mientras se marchan, la modelo con el influencer deciden continuar con la pauta de 'MQM' presentando el concurso. 

