Milett Figueroa enamorada de Marcelo Tinelli tras cumplir dos años de relación: "No tenemos apuro de nada"

La modelo Milett Figueroa estuvo en Perú por un largo tiempo aparentemente por trabajo con algunas marcas. Ahora, la peruana ya viajó a Argentina para encontrarse con su pareja Marcelo Tinelli luego de cumplir dos años de relación amorosa.

Milett cumplió dos años con Tinelli

El programa 'Todo se filtra' compartió la entrevista que realizó LAM a la peruana Milett Figueroa tras llegar a Argentina. Es así como la joven peruana confirmó que estuvo en Perú trabajando con varias marcas que aún no puede dar a conocer. Luego, le consultaron sobre su participación en la nueva temporada de la serie 'Los Tinelli'.

"Bueno tenemos que grabar (¿Vas a estar en la segunda temporada de 'Los Tinelli'?) no puedo decir nada chicos, no estoy autorizada", expresó entre risas nerviosas.

Después, la modelo fue consultada nuevamente por las constantes especulaciones sobre su separación de Marcelo Tinelli tanto en Argentina como en Perú. Ante ello, la joven afirma que todo estaría bien entre ellos.

"Muy bien felizmente, un potro estuvo ayer (¿Te molesta que se especule de tu separación?) Llevo tantos años en la televisión, es el trabajo y yo respeto el trabajo de los chicos. Siempre se especulan cosas y prefiero no comentar mucho. De alguna manera, solo sabemos él y yo lo que nos pasa", comenta.

Luego, señala que actualmente no le afecta los rumores sobre su relación amorosa, ya que ambos son los únicos que saben realmente lo que viven. Además, reveló que ya cumplió dos años con el argentino.

"¿Está bien?", le pregunta la reportera, y Milett responde: "Muy bien afortunadamente, sino no estaría aquí, no tenemos apuro de nada, solo disfrutar. Ayer cumplimos dos años recién".

Muestran su amor en redes

El conductor argentino y la modelo peruana decidieron callar bocas compartiendo publicaciones románticas en sus redes sociales. Marcelo Tinelli fue el primero en hacerlo y subió una foto abrazado de Milett con un mensaje contundente.

"De vuelta juntos. Te amo", expresó el argentino.

El detalle no pasó desapercibido, pues además acompañó su publicación con las banderas de Argentina y Perú. Así dejaron claro que la distancia fue la única razón por la que estuvieron alejados.

De esta forma, la peruana Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelven a negar algún tipo de separación entre ellos como se ha especulado hace pocos días. Ahora, ambos están juntos en Argentina preparándose para la grabación de la segunda temporada de 'Los Tinelli'.