RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Da su TOP 5!

Ibai queda sorprendido al probar la comida peruana destacando el ceviche y el lomo saltado: "Qué viva Perú"

A pedido de los peruanos, Ibai sorprendió al acudir a un restaurante peruano para probar los platillos más representativos del Perú y quedó encantado.

Ibai queda sorprendido al probar la comida peruana
Ibai queda sorprendido al probar la comida peruana (Composición Karibeña)
05/09/2025

Desde hace unas semanas, el Mundial de Desayunos organizado por Ibai se ha convertido en una locura total en Perú con su plato representativo 'pan con chicharrón'. Ahora, el español decidió acudir a un reconocido restaurante peruano en Barcelona donde degustó de varios platos peruanos. 

¡A Ibai le encantó todo!

A través de su canal de YouTube, Ibai realizó un video probando varios platos representativos del Perú a pedido de los peruanos. Es así como el español acudió al restaurante Yakumanka del chef Gastón Acurio que está ubicado en Barcelona. Lo primero que le sirvieron al creador de contenido fue chicha morada y el pisco sour. El joven quedó encantado por la frescura y sabor de ambas bebidas.

"Está muy bueno el Pisco Sour, sabe como a limonada con un poquito de alcohol, esto tú te lo tomas y ni estás enterado", señaló. 

Después, empezó a probar los platos fuertes como el ceviche, causa de pollo, tiradito, arroz chaufa y pescado al ajillo limeño (Alfonsiño). Cada uno de estas comidas le encantó al español, quien terminó comiendo todo del plato.

"Esto está buenísimo (sobre el ceviche), la verdad es bastante ácido y tiene un sabor que te tiene que gustar porque es crítico, tiene mucho toque a limón, es pescado. A mí el ceviche es para compartir, pero me lo voy a comer yo", expresó, y cuando probó el tiradito dijo: "El tiradito me parece una locura, me lo he zampado entero".

Pamela Franco se pronuncia luego que su amiga hable con 'Magaly TV': "Envidia disfrazada de amistad"
Lee también

Pamela Franco se pronuncia luego que su amiga hable con 'Magaly TV': "Envidia disfrazada de amistad"

Luego de una gran variedad de platillos, Ibai terminó degustando postres peruanos como el cheesecake de maracuyá, mousse de chocolate y tres leches. Aunque, no puedo probar el pan con chicharrón, sí comió el pan con chorizo y quedó encantado. 

Pan con Chicharrón compitiendo en el Mundial de Desayunos

Ibai Llanos inició la batalla entre Perú y Chile el pasado 3 de septiembre. Hasta el momento, el pan con chicharrón viene llevando la delantera en TikTok y YouTube. Sin embargo, en Instagram la situación es complicada, y está empatada con la marraqueta. Si se logra ganar al desayuno chileno, este platillo peruano estaría pasando a la final del Mundial de Desayunos

Ethel Pozo revela el motivo por el que ausentó de 'América Hoy' durante una semana: ¿Qué paso?
Lee también

Ethel Pozo revela el motivo por el que ausentó de 'América Hoy' durante una semana: ¿Qué paso?

De esta manera, Ibai se ha enterado sobre la gran gastronomía peruana y cómo mueve a todo un país para defender lo suyo. Por ello, muchos seguidores lo incentivaron a probar platillos peruanos y tras acudir a un reconocido restaurante de Gastón Acurio en Barcelona, quedó impresionado y disfrutó de cada comida. 

Temas relacionados ceviche comida peruana Ibai lomo saltado viva Perú

Siga leyendo

Lo Más leído

¡Todos a votar! Perú y su pan con chicharrón se enfrentan a Chile en el Mundial de Desayunos de Ibai

Pamela López sobre la última salida de Christian Cueva con sus hijos: "Hizo las cosas equivocadamente"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Pamela López finalizó su vínculo con Rosario Sasieta y anuncia nueva defensa: "Agradezco la labor realizada"

Ana Siucho sorprende con emotivo mensaje tras revelaciones de Edison Flores: "Ojalá la vida sea más bonita"

últimas noticias
Karibeña