Xiomy Kanashiro vende ropa en TikTok y se 'achora' por comentario sobre Farfán: "Eso viene de casa"

Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, sorprendió al vender su ropa en un closet sale y no dudó en poner en su sitio a un usuario que la cuestionó por trabajar.

02/09/2025

Xiomy Kanashiro impactó a sus fans al unirse a la fiebre del closet sale en TikTok, donde viene vendiendo su propia ropa a precios accesibles. Pero lo que empezó como un simple live de ventas terminó en un cruce con un hater que la cuestionó por seguir trabajando, pese a estar en una relación sentimental con Jefferson Farfán.

Xiomy Kanashiro sorprende al hacer un closet sale en TikTok

Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, sorprendió a todos sus seguidores al aparecer vendiendo ropa en TikTok. La joven se lució en una nueva faceta, pues demostró que no le tiene miedo a las cámaras y se mandó con todo, uniéndose a la moda de los famosos que hacen closet sale. Muy animada, iba mostrando prenda por prenda.

"Para las que me pedían el vestido de Arequipa. Es superlindo. Tallita M, chicas. Lo estoy dejando en 50. Pantaloncitos, te lo llevas hoy en liquidación en 58 porque no tengo más. Solamente uno beige y uno plomo. No hay más, ya", dijo la bailarina durante la transmisión.

Entre risas y comentarios de sus seguidores, la expareja de Farfán seguía ofreciendo. Xiomy no se guardó nada y detalló los precios de cada prenda como toda una experta. 

"Si alguien quiere pantaloncito Jared se lo llevan en 58, este chaleco oversize 69. Este vestido manga larga marrón brillante te lo llevas en 49, solo tiene una puesta en la Casa de la Comedia. Este top en 20, tienes en celeste y rosa", comentó entusiasmada.

Los seguidores iban reaccionando, algunos comprando y otros dejando comentarios fuera de lugar. Fue ahí donde se dio el momento más comentado del live.

Usuario la cuestiona por trabajar siendo pareja de Farfán

Mientras seguía mostrando su ropa, alguien lanzó un comentario que intentaba cuestionar su esfuerzo. Xiomy, sin perder la calma pero con un tono firme, respondió de inmediato.

 "¿Por qué trabajas si Farfán es millonario?", leyó Xiomy que le escribieron. "Dios mío, como si él tuviera que pagar mis cosas. Sorry, rey. Sin comentarios a tu comentario. Eso viene de casa", sentenció la bailarina.

Con esa frase dejó claro que no depende de nadie. La pareja de Jefferson Farfán demostró que está orgullosa de salir adelante con su propio trabajo.

En conclusión, Xiomy Kanashiro dejó más que claro que no necesita que nadie le pague la cuenta y que prefiere trabajar antes que vivir de los demás. Su respuesta al comentario sobre Jefferson Farfán se volvió un mensaje de independencia y orgullo que fue muy aplaudido en redes.

