Magaly destruye a Tilsa Lozano por aconsejar a Jackson Mora tras 'ampay': "La experta en clandestinidad"

¡Se fue con todo! Magaly Medina no tuvo piedad y arremetió durísimo contra Tilsa Lozano por sus recientes comentarios sobre el ampay de su exesposo, Jackson Mora, quien fue captado en una discoteca junto a una anfitriona. La 'Urraca' no solo criticó la reacción de Tilsa, sino también la forma en que ella misma se califica como "polémica".

Magaly fulmina a Tilsa Lozano por aconsejar a Jackson Mora

Durante su programa "Magaly TV La Firme", Magaly Medina fue directa al opinar sobre la actitud de Tilsa al hablar del 'ampay' de su exesposo Jackson Mora. Según la periodista, Tilsa exageró mucho al referirse a las imágenes de Jackson.

"A mí lo que no entiendo es la reacción, la sobrereacción que tuvo Tilsa. Además, dicho de paso, bastante vulgarona, porque creo que estamos... Si a ti te regalan un programa, te dicen: 'Mira, te ha salido en el sorteo de la tinca, te ha tocado conducir este programa', cuando no lo merece, cuando todos sabemos que no sirve para eso", soltó Magaly, sin filtros.

Uno de los puntos que más molestó a la 'Urraca' fue escuchar a Tilsa dándole consejos a Jackson Mora para que no vuelva a ser ampayado.

"El único consejo que yo le puedo dar es que si a él le molesta que este o cualquier otro programa de farándula hable de él, debería pensar un poquito y no exponerse... haz tus encerronas, aprende de los peloteros, alquílate tu Airbnb, invierte tu billete, no te vayas a lugares públicos y punto", dijo Tilsa en su programa.

Pero Magaly no se quedó callada y reaccionó en vivo. La conductora le dijo que fue clandestina y le sorprendió que le aconseje serlo a su exesposo.

"Ahora resulta que Tilsa le aconseja cómo hacer sus cosas en privado... O sea, ella, la que fue la clandestina número uno, le aconseja a su ex que se vuelva clandestino cada vez que haga sus cochinadas. Pero él no le da la gana. Pues, ¿cómo será que no te respeta nada?", comentó.

Magaly destroza a Tilsa

Otro momento que generó risas fue cuando Tilsa se calificó como una de las mujeres más polémicas del Perú. Magaly no dudó en cuestionarla.

"Uno no puede ir por la vida diciendo todos sus logros y sus lauros porque me parece de un ego desquiciante... Yo sería incapaz de decir: 'Soy una de las mujeres más polémicas de este país'. Se me caería la cara de la vergüenza", expresó la conductora.

Además, le recordó que a Jackson siempre le ha gustado llamar la atención. Para finalizar, la tildó de "experta en clandestinidad".

"Él le encanta la cámara. Le gusta que lo graben, que lo ampayen, que lo filmen. Así que no vengas a decir que él es víctima. No le da la gana de esconderse", agregó. Luego, Magaly soltó una frase: "Y además, ¿quién lo dice? La experta en clandestinidad", dejando claro lo que piensa de Tilsa.

Con estas duras declaraciones, Magaly Medina criticó los comentarios de Tilsa Lozano al reaccionar a la polémica de Jackson Mora. La 'Urraca' no solo cuestionó la actitud de la exmodelo, sino que también puso en duda su autoridad para dar consejos sobre cómo evitar ampays.