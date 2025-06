Magaly arremete contra Bruno Agostini por calificar a sus ex salientes en 'EVDLV': "Por 25 mil soles"

El programa 'El valor de la verdad' anunció que su siguiente invitado será Bruno Agostini, donde hablará no solamente de Milett Figueroa, sino de las demás mujeres de la farándula con quiénes ha salido. Incluso, el español las clasifica en un top 5, pero esto fue fuertemente reprochable por Magaly Medina.

Durante su programa, Magaly Medina comentó sobre el nuevo invitado de 'EVDLV' donde no dudó en criticar las declaraciones de Bruno Agostini. Ya que el español no dudó en calificar a las mujeres con las que ha salido y forman parte de la farándula.

En primer lugar, el hermano de Agostini puso a Micheille Soifer, seguida por Milett y Yamila Dahabreh. Al final, cuando se mencionó a Vania Bludau, él respondió: "Sí, de todas las que mencionaste, Vania en la cola, la última". Esto causó una gran indignación en la 'urraca' por cómo se expresa de las mujeres, sin tener nada de caballerosidad.

Durante el avance del programa, Beto Ortiz le preguntó a Agostini si había tenido una "relación clandestina" con Milett Figueroa, actual pareja de Marcelo Tinelli. El modelo no solo lo confirmó, sino que dio detalles íntimos sobre sus encuentros. Además, se dirigió a la señora Martha diciéndole que le hable correctamente y no faltas de respeto.

"Ella me agarra las manos. Cuando veo lo cariñosa que estaba conmigo y lo bien, yo dije: 'No puede ser'. Me dijo: 'No te preocupes, vamos a mi casa'. Yo dije: 'Gracias, Dios mío'. Hacíamos el amor de una manera impresionante", relató.