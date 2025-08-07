Onelia Molina minimiza las declaraciones de Diego Chávarri en 'EEG': "Para mí, es irrelevante"

Onelia Molina no soportó que Diego Chávarri la desmienta durante una de las secuencias de 'Esto es Guerra' respecto a la última vez que tuvieron comunicación antes de reencontrarse en TV. La odontóloga dijo que podía mostrar pruebas, pero prefiere pasar la página.

Onelia minimiza las indirectas de Diego Chávarri

El popular 'Diablito' sorprendió a todos al desmentir a Onelia, quien aseguró que la última vez que tuvieron comunicación fue hace aproximadamente nueve meses debido a temas económicos. Según Diego, eso era falso y, en realidad, se comunicaron hace aproximadamente dos meses.

Tras terminar el programa, las cámaras de América Hoy se acercaron a Diego para preguntarle si Onelia habría intentado ocultar la verdad. "Habría que preguntarle a ella. A mí me han preguntado y yo he dicho la verdad, listo", dijo.

El equipo periodístico del programa matutino también entrevistó a Onelia, quien dijo que tiene la posibilidad de buscar la fecha exacta en la que intercambió correos con Diego, pero prefiere dejar el tema por lo sano. Además, aseguró que sus pendientes con él ya terminaron.

"Tengo ahí los correos y puedo buscar exactamente la fecha, pero, o sea, para mí es irrelevante el tema de dos meses, tres meses, cuatro meses. Fue un tema de dinero y ya se tenía que cumplir", expresó.

Diego desmiente a Onelia Molina

Diego se sometió a la prueba del 'Espejo de la Verdad' y no tenía idea de las preguntas que iba a formular Matías Brivio. Algunas de ellas estaban relacionadas a Melissa Klug, pero también hubo otras que hablaban sobre su pasada relación con Onelia Molina.

Una de las interrogantes más picantes fue: "¿Cuándo fue la última vez que tuviste algún tipo de comunicación con Onelia Molina?". El conductor le dio la posibilidad de pasar la pregunta si se sentía incómodo, pero Diego mantuvo su posición firme y decidió responderla, no sin antes dejar un mensaje que puso en jaque a la competidora.

"Yo sí voy a ser sincero (...) Creo que la respuesta de Onelia el lunes fue 'ocho o nueve meses atrás', pero no ha sido eso. No me quiero equivocar, pero ha sido hace un par de meses", dijo.

Aunque Diego Chávarri la contradijo públicamente, Onelia Molina evitó entrar en dimes y diretes. Afirmó que ya no tiene asuntos pendientes con él y que no le interesa discutir sobre una conversación que, para ella, ya no tiene importancia. Prefiere dejarlo atrás.