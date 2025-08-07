Mario Irivarren evita responder si se casaría con Onelia Molina y Magaly estalla: "Ni eso pudo decir"

¡Se armó el escándalo! Mario Irivarren la volvió a hacer y, esta vez, fue Onelia Molina quien quedó mal parada frente a cámaras. Todo pasó en "Esto es Guerra", cuando al modelo le preguntaron si se casaría con su novia y no supo qué responder. ¿Lo peor? Magaly Medina no se quedó callada y lo destruyó en vivo.

Mario Irivarren esquiva pregunta de boda con Onelia y Magaly opina

Mario Irivarren quedó en el ojo de la tormenta tras esquivar una inocente pregunta en "Esto es Guerra" sobre si se casaría con Onelia Molina. Aunque parecía una broma, el momento fue tan incómodo que terminó generando críticas en redes y, como era de esperarse, la dura opinión de Magaly Medina.

Todo empezó por un juego del programa, donde Mario debía elegir entre besar, bloquear o casarse con una de tres mujeres: Alondra García Miró, Vania Bludau (ambas exparejas suyas) y Onelia Molina, su actual aparente pareja. Es decir, el chico reality tendría que responder si se casaría con alguna de ellas. Pero Mario se puso nervioso, no supo qué decir y terminó huyendo de la pregunta.

"No tengo salida", fue lo único que atinó a decir, sin mencionar el nombre de Onelia. Luego, tratando de justificarse, explicó su incomodidad: "Lo que pasa es que cualquier cosa que responda genera titulares tendenciosos que luego son tergiversados y eso me incomoda muchísimo. No lo voy a responder".

Magaly lo destruye en vivo. Pero para Magaly Medina, esto no fue una simple broma mal llevada. En su programa "Magaly TV La Firme", la periodista fue clarísima al decir que Mario expuso públicamente a Onelia... otra vez.

"Otra vez la vuelve a humillar públicamente. Públicamente, ha dicho que tú no eres candidata para que te cases con él", comentó la 'urraca' con firmeza.

Magaly no se quedó ahí. Aseguró que el modelo tuvo la oportunidad perfecta para quedar como un romántico, pero ni eso quiso hacer.

"Era tan simple como decir 'bloqueo a Vania, beso a Alondra en la mejilla y me caso con Onelia'. ¡Ganabas todo! Quedabas como el último romántico, el público te aplaudía y Onelia se sentía la princesa de su cuento de hadas. Pero ni eso pudo decir", sentenció Magaly.

Además, criticó su excusa sobre los "titulares malintencionados". Para ella, la verdadera razón de su respuesta sería que Mario no se quiere casar con Onelia.

"¿Cuán malintencionados? ¿'Mario quiere casarse con Onelia'? ¿Eso es malintencionado? Por favor", mencionó. Y lanzó una frase que remeció: "No es que él no se quiera casar, es que no se quiere casar contigo. Así de simple. Porque cuando un hombre encuentra a la mujer con la que realmente se quiere casar, aunque haya dicho mil veces que no cree en el matrimonio, se casa. Créeme que sé de lo que hablo".

Critica a Onelia Molina

La conductora también se dirigió a Onelia Molina. Lamentó que siga apostando por una relación en la que, según ella, no hay reciprocidad.

"Si después de esto sigues durmiendo en su casa, sigues viajando con él, la tonta eres tú. Qué tonta esta chica, ¿no?", dijo sin pelos en la lengua. Magaly cerró con una reflexión directa: "Los hombres se disparan solos a los pies, pero si tú lo sigues justificando, estás cavando tu propia decepción".

Como si fuera poco, las cámaras de EEG captaron el momento en que Onelia salió molesta del set, mientras Mario la seguía en silencio.

Con este nuevo escándalo, Mario Irivarren volvió a quedar mal parado frente a cámaras, y esta vez no solo evitó hablar de su relación, sino que dejó en evidencia una falta de compromiso con Onelia Molina. Magaly Medina no se guardó nada y lo fulminó en vivo, dejando claro que, para ella, Mario no quiere casarse con Onelia.