Christian Cueva reveló que pensó en dejar el fútbol: "Tuve mis errores, pero tengo una oportunidad"

El futbolista Christian Cueva se encuentra actualmente en Ecuador jugando para el equipo de Emelec. Ahora, le han realizado una entrevista sobre su carrera y reveló que el año pasado pensó en dejar el fútbol después de la polémica con Pamela López.

Durante una entrevista con el programa 'Al Angulo', Christian Cueva estuvo conversando sobre su vida profesional en el fútbol. Así mismo, confirmó que durante el 2024 pensó en dejar la pelota debido a los problemas que había con la madre de sus hijos, Pamela López, y todo lo polémico.

Afirma que no sabía qué camino seguir en medio de ese conflicto, pero asume su responsabilidad de sus errores. Por ello, señala que paso por su mente dejar el fútbol.

"El año pasado me pasó por la cabeza dejar el fútbol. Estuve en un momento donde no sabía cuál era la dirección de lo que yo quería, mi carrera, mi vida, todo lo que me había pasado. En algún momento ya lo dije, lo vuelvo a decir, tuve gran culpa de eso. No puedo echarle la culpa a la vida, yo también tuve mis errores", añadió.