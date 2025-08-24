Reconocido futbolista fallece a los 26 años en un accidente de tránsito: "Nos regaló alegría"

El fútbol ecuatoriano se tiñó de luto este domingo 24 de agosto tras conocerse la muerte de Marcos Olmedo, mediocampista del club Mushuc Runa. El jugador, de tan solo 26 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Quinindé, en la provincia de Esmeraldas.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo en el que viajaba Olmedo se estrelló contra otro automóvil, lo que dejó al menos dos fallecidos. La tragedia sucedió en horas de la madrugada, en circunstancias que aún están bajo investigación y se presume que un posible descuido al volante habría originado la colisión.

La vía Quinindé es conocida por su alto tránsito y los riesgos que representa para los conductores. Este factor podría haber influido en el desenlace fatal, pero pese a ello, las autoridades locales aún no han emitido todavía un informe oficial al respecto.

Por otro lado, su club actual, Muchuc Runa, emitió un pronunciamiento oficial en redes sociales, donde lamentan el sensible fallecimiento de uno de sus jugadores. Además, expresaron sus condolencias para su familia.

"Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐦𝐞𝐝𝐨. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descansa en paz, Marcos", expresaron.

Con profundo pesar, lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido jugador, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨𝐬 𝐎𝐥𝐦𝐞𝐝𝐨. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor.

Descansa en paz, Marcos.



Clubes se despiden de Marcos Olmedo

La muerte del futbolista causó una gran conmoción en el deporte nacional. Diversos equipos de la LigaPro expresaron su pesar a través de comunicados y mensajes de solidaridad con la familia del jugador. Olmedo había defendido los colores de varios clubes ecuatorianos, lo que generó un reconocimiento extendido en todo el balompié del país.

Su paso por El Nacional fue especialmente recordado por la afición, ya que formó parte de la plantilla que logró un título esperado por muchos años. Otros clubes como Aucas, Independiente del Valle y Barcelona SC también lo recordaron como un futbolista disciplinado y un compañero ejemplar dentro y fuera del campo.

Descanse en Paz, MARCOS OLMEDO



Hoy despedimos con profundo pesar a un guerrero que marcó nuestra historia y que nos devolvió la gloria con una estrella después de 18 años de espera.



Su esfuerzo, entrega y amor por esta camiseta quedarán para siempre en la memoria del hincha... pic.twitter.com/4jGuu7BPsz — Club Deportivo El Nacional (@elnacionalec) August 24, 2025

En el ámbito internacional, Olmedo tuvo participación en la Copa Sudamericana 2021, defendiendo a Aucas frente al equipo peruano Melgar. Esa experiencia marcó una de las etapas más importantes de su carrera, que ahora queda interrumpida por esta trágica partida.

De esta manera, la repentina muerte de Marcos Olmedo deja un vacío en el fútbol ecuatoriano y en quienes compartieron cancha con él. Su trayectoria, marcada por esfuerzo y disciplina, será recordada con gratitud por hinchas y compañeros, quienes hoy despiden a un joven talento apagado demasiado pronto.