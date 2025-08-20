Alianza Lima derrotó 2-1 a la U. Católica de Ecuador y avanzó a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima logró un importante triunfo 2-1 en su visita a la Universidad Católica de Ecuador en Quito por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con este resultado, los blanquiazules avanzaron a la siguiente fase gracias al 4-1 en el marcador global.

Alianza Lima clasifica a cuartos de la Copa Sudamericana

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto dirigido por Néstor "Pipo" Gorosito. A los 17 minutos, Azarías Londoño superó la marca de Miguel Trauco y definió con precisión ante la salida del arquero Guillermo Viscarra, colocando el 1-0 parcial para la Universidad Católica.

Lejos de desmoronarse, Alianza Lima reaccionó rápido. A los 38 minutos, Sergio Peña ejecutó un centro medido que encontró a Eryc Castillo, quien conectó de gran manera para marcar el empate y devolver la tranquilidad al cuadro íntimo. Con el 1-1 en el marcador, el primer tiempo concluyó dejando a los blanquiazules con la clasificación prácticamente asegurada.

En la segunda mitad, el equipo ecuatoriano se volcó al ataque en busca de aumentar la ventaja, pero se encontró con una defensa sólida y un portero seguro. Cuando parecía que los locales podían complicar el trámite, Kevin Quevedo se encargó de silenciar el estadio.

A los 82 minutos, el atacante aliancista definió con calidad para decretar el 1-2, un golazo que reafirmó el dominio de los peruanos en la serie. Finalmente, la llave terminó con un 4-1, suficiente para que los íntimos avancen con autoridad a los cuartos de final.

¿Qué se viene para Alianza Lima?

Tras este logro internacional, Alianza Lima pondrá nuevamente la mirada en la Liga 1. Este domingo 24 de agosto tendrá un duelo crucial frente a Universitario de Deportes en el estadio Monumental, desde las 5:30 p.m. (hora peruana). El clásico promete un marco espectacular con un estadio lleno y con ambos equipos en busca de sumar puntos clave en el Clausura.

En la tabla, Universitario marcha tercero con 14 unidades y lidera la clasificación acumulada con 49 puntos. Por su parte, Alianza Lima ocupa el quinto lugar del Clausura con 11 puntos y se encuentra cuarto en el acumulado con 48, la misma cantidad que Sporting Cristal, aunque los celestes lo superan por diferencia de goles.

Tras el clásico, el equipo íntimo volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana. Los cuartos de final se disputarán después del receso por la fecha FIFA de septiembre, cuando la selección peruana enfrente a Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

Programación de la fecha 7 de la Liga 1.

En conclusión, Alianza Lima vive un gran momento deportivo, pues combina su buen paso en la Copa Sudamericana con la pelea en el torneo local. El triunfo en Quito, le permite seguir soñando con avanzar aún más en el torneo internacional. Mientras tanto, el clásico frente a Universitario será una nueva prueba para medir su presente y ratificar la confianza que el plantel ha recuperado.