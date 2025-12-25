Navidad: Los curiosos regalos que Edison Flores elegiría para sus compañeros de Universitario

Los intercambios de regalo siempre generan risas. Lejos de lujos o convencionalismos, Edison Flores eligió los obsequios más inesperados para tres de sus compañeros en esta Navidad. Conoce en la siguiente nota los peculiares presentes que el volante de Universitario le entregaría a Álex Valera, Andy Polo y Jairo Concha.

Álex Valera: El regalo para el goleador

El jugador de Universitario de Deportes, Edison Flores, participó en una divertida dinámica navideña. El primer nombre en salir fue el de Álex Valera y con una gran sonrisa, el popular 'Orejas' recordó cómo su relación con el delantero ha crecido con el paso de los años.

"A mi cholito lo quiero mucho. Lo han criticado bastante, pero se ha vuelto una pieza fundamental, es nuestro goleador", comentó Edison Flores.

Entre risas, al momento de elegir el obsequio, Edison Flores no optó por unos chimpunes nuevos o una camiseta. Con total naturalidad, confesó que le regalaría un neceser de aseo personal, dejando a todos sorprendidos con su ocurrencia.

El obsequio para Jairo Concha

El turno llegó para Jairo Concha, al leer su nombre Edison Flores destacó la evolución del volante desde sus pasos por Alianza Lima y San Martín, confesando que siempre quiso tenerlo en Universitario. "Los mejores tienen que estar en la 'U', y él este año ha estado espectacular", señaló.

Cuando llegó el momento de elegir el regalo, Edison Flores no dudó en su elección: un arete o piercing. Según el 'Orejas', a Jairo Concha le gusta cuidar su imagen y posee un estilo moderno que encaja perfecto con un accesorio de este tipo.

"Es bien coquetón, así que ese sería el regalo ideal para él", bromeó Edison Flores.

¿Un videojuego para Andy Polo?

Finalmente, el nombre de Andy Polo provocó una reacción especial en Edison Flores, quien lo considera un hermano tras compartir gran parte de su trayectoria profesional. Luego de meditarlo y admitir que su amigo "ya lo tiene todo", recordó una de las pasiones ocultas del atacante: los videojuegos.

El regalo elegido fue un 'Pase de Batalla de Fortnite'. Edison Flores reveló que Andy Polo es un fanático del videojuego, aunque con una peculiaridad, "no sé por qué juega solo, creo que ni él mismo se soporta".

Además, bromeó sobre el carácter de su amigo frente a la pantalla, llamándolo "renegón" cuando las partidas no salen como espera. Mientras Edison Flores prefiere 'Warzone', Andy Polo sigue fiel a sus construcciones en 'Fortnite'.

En resumen, los regalos de Edison Flores, un neceser para Valera, un arete para Concha y un pase de Fortnite para Polo, demuestran el conocimiento que tiene él sobre sus compañeros. Más allá de las bromas, esta dinámica navideña evidencia el buen ambiente que actualmente se vive en Universitario de Deportes.