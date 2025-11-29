Ana Siucho habría mandado fuerte indirecta a Edison Flores: "Compórtate como alguien de tu edad"

Desde hace meses, Ana Siucho y el pelotero Edison Flores están separados, pero mantienen una relación de padres por sus dos pequeñas hijas. Aunque nunca se reveló la razón del fin de su matrimonio, la joven compartió un mensaje que podría ser dedicado al pelotero de Universitario.

Ana Siucho manda mensaje

Edison Flores fue el encargado de dar a conocer el fin de su matrimonio con Ana Siucho, la madre de sus dos hijas. Desde entonces, la pareja no ha revelado la razón de su separación ante los medios, y decidieron mantenerlo en absoluto privado. Aunque, cada cierto tiempo, la joven que está en Estados Unidos manda algunas indirectas.

En esta ocasión, Ana compartió un video donde una persona que hablaba sobre la inmadurez de una persona, en referente a su pareja. Señalando que todos tienen problemas que cargan en sus vidas, pero no por ello evaden sus responsabilidades.

"A mí no me vengas con tus traumas, compórtate como alguien de tu edad. Todos tenemos cicatrices, todos cargamos historias, todos venimos de algo, pero usar eso para tratar mal para evadir responsabilidad o para no madurar. Tu excusa es una inmadurez", expresó.

¿Se refiere a Edison Flores?

Luego, el mensaje señala que hay personas que usan sus traumas para herir a otros y para comportarse como si fueran adolescentes. Eso no justificaría que no sepan amar bien y querer destruir a los demás por sus traumas.

"Tus traumas no te dan permiso para herir a otros, no te dan el derecho de comportarte como un adolescente. No justifican tus arranques, tus silencios, tus dramas. Hay gente que tuvo una vida 10 veces más dura y aún así aprendió a amar bien. A comunicar, respetarse, a hacerse cargo. Crecer es no usar lo que te pasó para destruir a otros", mencionan en el video.

A pesar de que Siucho nunca se ha pronunciado de manera incorrecta de Edison Flores, queda en duda las razones de su separación. Ya que también comparte sobre la unión familiar y cómo siempre está para sus dos pequeñas hijas, resaltando como indirecta la falta del pelotero en sus vidas.

De esta manera, se cree que Ana Siucho pudo haber compartido este mensaje como una indirecta para el 'Orejitas'. En el video señalan sobre la inmadurez de las personas que no aprendieron amar y por lo contrario, se justifican al no aceptar sus responsabilidades y herir a otros.